La jefa comunal y candidata a renovar el cargo, Bettina Romero, llegó a la escuela Benjamín Zorrilla acompañada de su familia, manifestó su agradecimiento a la gente que le envió mensajes y a los niños que le enviaron dibujos.

Subrayó que hay que hablar del futuro, de lo que viene y de una ciudad de Salta que tiene que avanzar. Mencionó que detrás de ella hay un gran equipo de personas que la acompañan.

"Hoy es un día donde lo que vale es lo que uno razona, compara , analiza quién es quién y lo que queremos para Salta".

"Ustedes me vieron en toda la campaña no solo debatir, estar presente y poner la cara, soy una mujer profundamente democrática y vivo este día con mucho entusiasmo. Es muy emocionante recibir la cantidad de mensajes que me enviaron de distintos lugares del país, de otros países y de Europa que están atentos a lo que sucede en Salta".

La candidata a renovar su cargo de intendenta de la ciudad destacó el cariño enorme por esta ciudad, "lo he demostrado siempre con mi trabajo público pero también en la coherencia de mi vida, acá es donde nací".

Señaló que el descontento de la gente es con los malos políticos, "no todos los políticos son lo mismo, ni creemos que está todo perdido, al contrario yo les he demostrado que estamos en una ciudad pujante".