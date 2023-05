Bettina Romero felicitó a Emiliano Durand

La intendenta Bettina Romero habló en su búnker a la prensa y a la gente que la acompañó, sus primeras palabras fueron para el electo intendente, "gracias a todos, antes que nada felicitar al senador Durand por su triunfo de hoy, corresponde hacerlo".

Seguidamente agradeció a su equipo y a la gente que le brindó su apoyo. "Gracias a mi equipo, lo nuestro no tiene que ver con una persona, tiene que ver con una forma de trabajar, de acá a fin de año seguiremos con la misma responsabilidad y el intendente electo encontrará una ciudad mejor que la que nosotros encontramos donde no solo hemos ordenado la ciudad y las cuentas, no hay deudas. Nos tocó difícil, una pandemia pero nos animamos a avanzar, hay que gobernar haciendo lo que corresponde, cumpliendo con la palabra, llevamos la universidad a los barrios, llevamos las obras a lugares que hacía 30 años no había máquinas, hicimos el plan de obras de infraestructura más grande de los últimos años y lo hicimos convencidos que era lo que había que hacer y no lo hicimos especulando".

"Está transición no va a significar nada, eso es lo hermoso de la democracia, lo aprendí de mi abuelo que hasta el día de hoy la gente lo quiere y lo recuerda, aprendí de mi padre que gobernar es hacer lo que corresponde. Estamos orgullosos de ser un equipo que trabaja con la verdad, mirarnos y decir la verdad, si ganamos o perdemos con la tranquilidad de que dimos lo mejor", sostuvo Bettina Romero.

Finalmente volvió a agradecer a los que la apoyaron y pidió aceptar los resultados, "Gracias a los que votaron, gracias a cada familia, más allá de los resultados yo estoy orgullosa de ustedes, yo se que el resultado no es lo que esperábamos y a todos nos duele pero es lo que tenemos que aceptar. Entregamos una ciudad más linda, más limpia y con obras".