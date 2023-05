El diputado nacional, Miguel Nanni, quedó en segundo lugar y manifestó que valió la pena que se constituyeran como la segunda oposición, "somos el cambio que viene", dijo.

Sobre el análisis de la jornada electoral indicó: "Hoy es un día de festejo, juntos por el cambio hizo un gran trabajo en Salta, no se si voy a ir por la reelección como diputado nacional, pero seguramente estaré trabajando muy bien, nadie se esperaba esto, terminó una campaña con la satisfacción del deber cumplido, me interesa construir esta oposición sólida para que no haya gobernadores invencibles".