Convocan a quienes participaron en Malvinas desde el Continente

Dardo Oviedo, es un ex soldado que participó en el conflicto de Malvinas desde el continente entre el 2 de abril de 1982 al 14 de junio del mismo año y contó por "Rebobinando" que el 23 de mayo a las 17 se va a tratar en la legislatura provincial un proyecto que los beneficiaría.

En el inició de la entrevista explicó, " no nos consideran ex combatientes por haber actuado desde el continente. Desde hace años conformamos una asociación y venimos pidiendo que nos entiendan, por una cuestión fortuita algunos les toco ir a Malvinas, a nosotros nos impartieron órdenes para quedarnos. Ser parte de la historia es la que nos lleva a hacer esto, pedimos que nos incluyan dentro de la historia de Malvinas, sin el apoyo nuestro creemos que no iba a durar todo lo que hicieron. No queremos compararnos con los hoy veteranos de guerra, no queremos su título, ni sus leyes, peleamos por nuestra historia, por lo que nos tocó hacer y en relación a eso hacemos el pedido. Tal fue la desmalvinización que cayó en nosotros que pasamos al olvido".

Sobre el proyecto a tratar sostuvo, "se realizaron varias reuniones con los legisladores, de la mano del diputado Germán Rallé de Gral. Güemes que entendió nuestro pedido, preocupación y situación actual". Precisó que el título que están buscando es el de soldado continental de Malvinas, "planteamos entre otros puntos, tener reconocimiento, tener una obra social que es fundamental, tener un resarcimiento económico a través de una renta vitalicia".

El ex soldado sostuvo que hoy ya son personas grandes y muchos trabajan en la informalidad. "Hace 41 años se desarrolló el conflicto y lo que sucedió en el continente no se contó. La guerra no fue únicamente en las islas, estuvimos apoyando no solamente en el aprovisionamiento de armas, de alimentos, recepción de heridos y demás actividades que se realizaron en el continente".

Oviedo contó que están convocando a todos los ex soldados, a las familias y comunidad en general para el 23 de mayo a las 17 en la plaza al frente de la legislatura, para apoyar que ese día se trate el proyecto.