Hubo marcha docente y, en paritaria, los gremios pidieron cláusula gatillo

El día fue largo, mientras aún no hay una solución de fondo. Es que ayer por la mañana los docentes Autoconvocados volvieron a protestar en las calles de la ciudad con una nutrida manifestación. Por esta medida de fuerza miles de estudiantes siguen sin clases. Al tiempo que también ayer se realizó una reunión paritaria en el Grand Bourg, donde los gremios reclamaron una cláusula gatillo.

En tanto, anoche el ministro de Educación, Matías Cánepa, y el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes, recibieron a representantes de los "Autoconvocados Docentes de la Provincia de Salta". Ellos Entregaron un petitorio y se comprometieron a realizar una propuesta de recuperación de los días caídos. El Gobierno acordó volver a reunirse el martes.

"Desde ADP y los otros gremios hemos planteado que solicitábamos que se aplique la cláusula gatillo y no hablamos de porcentaje ni nada por el estilo, porque esta cláusula es en función del índice de inflación que se haya tenido. La inflación de abril fue del 8,4%", explicó, en tanto, Fernando Mazzone, secretario general de ADP, luego de la primera reunión paritaria que terminó pasado el mediodía. "Por como esta la inflación no podemos decir un numero, por el contexto económico no es posible", sostuvo.

Y recordó que en enero el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, había alentado a los sindicalistas a que firmen acuerdos salariales del 30% para el primer semestre del año, con revisión en junio. "El ministro empezó el año diciendo que se pida un 30% hasta junio porque la inflación anual iba a ser del 60% y ya estamos en un 32%", destacó.

Ayer estuvieron presentes en la mesa paritaria ADP (Asociación Docente Provincial), AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Particulares), UDA (Unión de Docentes Argentinos), UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) y otros sectores docentes.

Sitepsa (Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta) no asistió a la reunión y el martes por la noche, a través de las redes sociales, anunció que abandonó la conciliación dispuesta en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. En tanto, ayer ese gremio dijo que seguirán de paro por tiempo indeterminado, al tiempo que anunciaron una asamblea para el sábado.

Desde el Gobierno les dijeron a los referentes de los gremios docentes con los que se reunieron que analizarán su pedido y pasaron a un cuarto intermedio para la semana que viene. La reunión por paritarias ya había sido pactada en febrero, dado que cuando se conociera la inflación de abril se diagramaría. Los gremios fueron citados para la misma a fines de abril pasado.

Al ser consultado sobre si el escenario está dado para un posible acuerdo, Mazzone respondió: "Siempre vi al Gobierno predispuesto y las palabras del gobernador (Gustavo Sáenz) siempre han sido acordes y de hecho lo viene cumpliendo: que el salario esté por encima de la inflación. Hoy nosotros estamos en un 35,5% y la inflación acumulada de este año va de 32%". El porcentaje del 35,5% había sido acordado el 26 de febrero pasado. Sobre esa base es lo que ahora se analiza.

"Tenemos que sentarnos a ver todos los meses la inflación, porque esto no se controla. Estoy convencido de que la inflación de mayo va a ser de dos dígitos, viendo ya que hoy (por ayer) subieron el combustible, el gas, el transporte", sostuvo Mazzone.

La semana pasada la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria frente al paro tomado por el gremio Sitepsa y ante una nota presentada por el gremio de AMET donde anunciaba el cese de actividades por 48 hs. para los días 10 y 11.

Grilla

Ayer se conoció una grilla de un relevamiento salarial de los docentes salteños que realizó CTERA que establece que un maestro/a de grado que cumple jornada simple en nivel primario, con 10 años de antigüedad, cobró en marzo pasado, neto (bolsillo) 218.209, 71 pesos. Para abril el monto fue de $230.772,20.

En tanto una maestro/a con 24 años de antigüedad cobró en marzo 258.813,37 pesos y en abril $273.792.37, ubicándose Salta como la provincia que mejor paga a los docentes a nivel país. Desde diferentes gremios docentes de Salta consultados confirmaron que los montos son reales.

Fuente diario El Tribuno