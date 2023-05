Una mujer se salvó de una estafa y lo contó por Radio Salta Los delincuentes la llamaron por teléfono con la promesa de premios por el uso de una conocida tarjeta de crédito. “Me ofrecieron 150 mil pesos y me dijeron que me acerque a un cajero de la red Link que allí me iban a depositar. El guardia del Banco me advirtió que era un engaño” dijo la mujer.