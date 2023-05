Estiman que la ocupación hotelera en la provincia superará el 85 por ciento

Un amplio movimiento de turistas provenientes de distintos puntos del país, del interior de la provincia y de otros países se observó ayer, feriado puente, tras el 25 de Mayo, en el microcentro de la capital salteña. El sector turístico informó que los niveles de ocupación son altos y que se estima que superarán el 85 por ciento a nivel provincial.

Viajeros con mochilas, valijas y bolsos arribaban a hoteles y hostales, otros recorrían la Plaza 9 de Julio y las peatonales y se tomaban fotos y grababan videos.

Susana, una turista proveniente de Bahía Blanca, Buenos Aires, contó que "vine con una amiga. Ya conocíamos Salta porque vinimos anteriormente con nuestras familias y como nos quedaron lugares pendientes para conocer, decidimos volver".

Y añadió que su hijo siempre viene de vacaciones a Salta y que le habló maravillas de esta ciudad. "Por eso también lo decidí. Estoy viviendo de una manera increíble este viaje", expresó.

Comentó que se manejan en taxi y que caminan mucho y le preguntan a la gente sobre los lugares que pueden visitar. "La gente es divina, todos son muy amables", dijo.

Las mujeres hicieron varias excursiones. "Fueron un poco largas, pero bueno, así son las distancias. Nos falta visitar Cachi. Los precios de la comida y los paseos son similares al lugar donde vivimos así que no nos parece caro, pero igual tratamos de no gastar demasiado. No vamos a lugares ni hoteles lujosos, pero la estamos pasando superbien", dijo Susana.

Agregó que lo que más les gusta de Salta es que "la gente es macanuda, fantástica y los cerros son una maravilla".

Lidia y Tito, un matrimonio oriundo de Buenos Aires, residente en el barrio Agronomía, contaron que se casaron recientemente y para celebrar vinieron a Salta. Además, lo hicieron para visitar a sus nietos y bisnietos que viven aquí. "Vinimos en auto. Estamos contentos. Aquí siempre se respira patria, cosa que no pasa en Buenos Aires", expresó Tito.

"Aparte de ver a nuestra nieta y bisnieto paseamos mucho y lo disfrutamos al máximo. Nos encanta. Somos salteños por adopción", dijo Lidia.

Sus lugares favoritos son Cafayate e Iruya, donde fueron varias veces.

Vicente, un turista proveniente de la provincia de San Juan, quien viajó con su familia, manifestó que no era la primera vez que venía a Salta. "Es muy linda. Ya vinimos otras veces. Nos gusta mucho. Andamos en nuestra propia movilidad y ya hemos estado en Cafayate, ahora nos vamos para el norte", precisó.

Contó que visitaron las peñas del Paseo Balcarce, donde cenaron, y que los precios le parecen "normales para un lugar turístico".

"Nos gusta mucho el folclore y aquí en Salta tienen los mejores exponentes. Otra cosa que nos fascina es la arquitectura particular, colonial pero con estilo morisco, y eso se ve reflejado en pocas ciudades", finalizó.

Julio y Gabriela, otro matrimonio oriundo de la capital de Córdoba, contaron que vinieron porque siempre les llamó la atención escuchar que a Salta le dicen "La Linda". "Estamos sorprendidos porque entramos a la Catedral y es espectacular, imponente, lo mismo que el Cabildo. Muy hermoso todo", sostuvo Julio.

Planeaban subir el cerro San Bernardo, visitar el Paseo Güemes y la Virgen del Cerro.

Consideran que los precios son muy buenos en comparación con Córdoba. "La atención es excelente, porque la gente es muy amable", dijeron.

Joaquín, un joven turista mendocino, está en Salta por segunda vez. "Los paisajes son muy lindos. Todo está muy bien mantenido. Estoy conforme por haber elegido este lugar", dijo.

Y agregó que dos lugares le llamaron particularmente la atención. "Los alrededores de la plaza 9 de Julio, que son muy pintorescos y bien cuidados, y el cerro San Bernardo, que tiene una vista única. Está muy limpio", señaló.

El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Gustavo Di Mecola, informó a El Tribuno que el balance del feriado extra largo que transcurre, tras el 25 de Mayo, es positivo. "El clima ayuda, las tarifas son accesibles y este feriado ingresó dentro del programa Previaje 4. La sumatoria de estos factores hace que tengamos seguro un resultado positivo".