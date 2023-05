El ministro Dib Ashur confirmó que se aplicarán los descuentos por los días no trabajados

El ministro de Economía de la Provincia, Roberto Dib Ashur, confirmó a El Tribuno que se aplicarán descuentos a 6.109 docentes que realizaron paro en abril. La reducción por los días no trabajados impactarán las liquidaciones que se depositarán en las cuentas de los empleados desde el 31 de mayo.

Los descuentos no corresponden a los días de paro de mayo, que iniciaron una semana previa a las elecciones del 14 de mayo. El Gobierno aplicará por las medidas de fuerza que hubo el 3, 4, 5, 12 y 17 de abril. En total fueron cinco días.

Dib Ashur dijo que se hará lo mismo con los docentes que este mes pararon y que aún no vuelven a clases pese al acuerdo paritario que se cerró la semana pasada. “Se aplicará lo que dice la ley: día no trabajado, día no pagado”, enfatizó” el funcionario.

“Es un esfuerzo grande de todos los salteños poder dar los incrementos. En los últimos tres años, los salarios le ganan a la inflación. Desde el año pasado veníamos haciendo paritarias más cortas, para que los sueldos no pierdan poder adquisitivo”, agregó Dib Ashur.

Luego precisó que diez puntos porcentuales de aumento tienen un impacto anual de 39 mil millones de pesos al año. En cuanto a los dos bonos acordados para julio y agosto, 30 mil pesos en cada caso, el costo es de 4.200 millones de pesos.

El funcionario detalló que con los salarios de mayo habrá un aumento del 12 por ciento. A mediados de junio se liquidará el aguinaldo, y luego a fines de junio se pagará el sueldo con el aumento del 11%. A mediados de julio se dará un bono de 30 mil pesos. A fines de ese mes el incremento salarial será del 11%. Y a mediados de agosto se pagará otro bono de 30 mil pesos. “Cada 15 días tienen un pago con incremento”, dijo Dib Ashur.

“Estamos protegiendo los salarios de los trabajadores de toda la administración pública”, destacó el ministro.

Fuente diario El Tribuno