Reciclan del vertedero para dar de comer

Hace 16 años, Cristina Mamaní, mantiene el comedor “X una Sonrisa” que da de comer a casi 400 personas que viven en y del vertedero San Javier. Vende en una feria lo que encuentra en la basura y con lo recaudado compra mercadería.

El comedor “X una Sonrisa” está en la zona sudeste de la ciudad de Salta, atrás del barrio San Benito a pocas cuadras del vertedero más grande de la provincia. Por avenida Discépolo hacia el sur, dónde termina el asfalto, comienza el barro y se empieza a distinguir una montaña enorme, imponente, humeante y con cientos de pájaros que vuelan en la cima. Cada vez se hace más intenso el olor a basura, por un trayecto estimado de tres cuadras no se ve gente, solo camiones recolectores que se pierden y salen dónde comienza la montaña. Empiezan a aparecer las personas que buscan en la basura, todos son jóvenes, algunos ofrecen pallets, otros charlan en grupos, su ropa oscurecida delata el entorno en el que viven.

A pocas cuadras de esa montaña está el comedor de Cristina Mamaní que funciona en su casa donde muestra que dónde era el garaje hizo lugar para unos tablones que sirven de mesa y unos bancos.

Cuenta que durante su infancia vivió en Chicoana, una localidad al sur de la ciudad de Salta, junto a sus siete hermanos, con ellos iba a un comedor y ahí comenzó la idea de tener uno cuando sea grande, “cuando llegué al barrio comencé a ver las necesidades de la gente, pero no sabía cómo comenzar. Un día mi vecina me dice que vayamos al Shopping y le digo, 'como vamos a ir nosotras si no tenemos plata’, y ella me dice que era al basural, que ahí se consiguen muchas cosas, fui con ella, subimos a la montaña y en un momento me di cuenta que estaba ahí, revolviendo en la basura y me puse a llorar. Mi vecina me vio y me dijo ‘no llore, sonría, acá va a encontrar muchas cosas que le van a servir’, y así comencé a buscar cosas para restaurar, vender y tener plata para el comedor, así también nació el nombre del comedor X una sonrisa".

Cristina cuenta que muchas personas que viven en el vertedero no van hasta el comedor, entonces ella agarra su carro con las dos ollas que tiene de cien litros y va a darles la comida a los pies de esa mole de basura.

Su hermana mayor fue su compañera en el inicio del comedor, “era un sueño de las dos, comenzamos juntas pero a mi hermanita la perdí en la pandemia, también se llevó a dos señoras que colaboraban conmigo en el comedor”. Mientras va secando sus lágrimas describe como se distribuyen el trabajo con su familia, “ yo estoy separada pero ahora mi yerno vive con nosotros, él tiene una camioneta y va con mi hija a buscar el pan que nos da una panadería”.

Consultada por la ayuda de políticos y otros organismos, Mamaní resalta “Si nos quieren ayudar, bienvenido sea, pero no venir y sacarse una foto a nosotros nos contó esfuerzo tener este comedor”. Nos cuenta que fue a un frigorífico con una nota para que les den osobuco o algunos huesos para hacer

hervir y preparar una sopa pero les dijeron que "no hacen donaciones". Ahora ya está pensando en dónde más puede ir a pedir.

Nos muestra su patio que dónde tienen en un sector ropa, peluches, carteras que están para lavar y las sogas dónde ya tiene la ropa que pasó por el proceso de limpieza que le realiza para después venderlos. “Puede poner por favor si alguien tiene un lavarropa para donar, los dos

que tengo son a paleta y ya se me están rompiendo” y nos muestra los lavarropas que ya están deteriorados.

Es sábado, día en que ya la esperan en COFRUTOS para darle mercadería, se prepara para irse con sus bolsas y carrito. Se despide e invita a volver y a colaborar con esta honrosa tarea que lleva adelante hace 16 años.

Cristina cuenta que necesitan mercadería, sémola, arroz, lentejas etc. También carne para poder brindar una comida nutritiva y un lavarropa para la limpieza que realiza de lo que encuentran en el vertedero.

Para colaborar con Cristina llamar al teléfono fijo 4717028 o el celular 387 155104162. El comedor "X una sonrisa" se encuentra en el barrio Primera Junta 515 c, lote 4.