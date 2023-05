Estrada: “Es sorprendente el nivel de canallada del oficialismo”

Esta mañana aseguró que “nadie le tira piedra al árbol que no da frutos”. “Por eso el oficialismo insiste en difundir noticias falsas y mentiras“, dijo Estrada en su visita a los estudios de Radio Salta.

Según una encuesta realiza por su sector, arroja que el 50 por ciento de la población salteña aún no decidió el voto.

“Yo no tengo a mi mamá con vida y agradezco eso, porque ella no hubiera soportado el nivel de canallada a la que me sometió el oficialismo en esta campaña”, dijo.

Se calificó como un estudioso de las finanzas y la política. “Y eso es lo que vengo a ofrecer. Yo no comprendo que esto se convierta en una competencia de carisma y de canto”.

Finalmente indicó estar cada vez más alejado del peronismo y del oficialismo nacional.