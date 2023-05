Crisis económica: Con o sin obra social, el plus médico afecta el bolsillo de los pacientes

La inflación imparable afecta a todos los sectores y el ámbito médico es uno de ellos. Para una persona que contrae una enfermedad, como un simple resfriado y si tiene o no cobertura de obra social, una consulta médica puede significar un verdadero golpe al bolsillo.

Según un relevamiento efectuado por El Tribuno, una consulta médica particular para un médico clínico puede costar desde 2.500 pesos hasta 5.000 aproximadamente, mientras que un plus para quienes sí tienen obra social puede ir desde los 800 pesos hasta los 3.000, pero si se trata de especialidades médicas los montos son mucho más elevados. Una consulta particular de psicología puede salir 6.500 pesos y una de odontología cuesta entre 3.000 y 8.000 pesos, según el tratamiento y material utilizado por el odontólogo.