Debate 2023: La intendenta destacó que es la jefa comunal que más invirtió en obras

La intendenta Bettina Romero sostuvo en el debate de precandidatos a intendentes 2023 que "Soy la intendenta que más recursos del municipio invirtió en la obra pública. En los últimos 18 años no hubo ningún intendente que haga obras en los barrios como lo hice yo" mencionó.

La jefa comunal hizo hincapié en el trabajo que viene realizando en su gestión "Muchos discursos tienen que ver con la irresponsabilidad. Los miro acá y puedo rendir cuentas que el Gobierno municipal está en orden. Logramos sacar adelante la ciudad: lo más importante es que a los comerciantes, trabajadores, los hemos acompañado fuertemente en la pandemia. A ninguno de todos ustedes los vi proponiendo una ayuda, una solución. Al contrario salió del ejecutivo; desde programas puntuales a comerciantes a beneficios a jubilados".

También subrayó que no se incrementaron los impuestos con relación a la inflación "Hubo una inflación del 1350% aproximado en los últimos años y los impuestos no llegaron a actualizarse en un 700%. Siempre por detrás y abajo de la inflación. No podemos ser demagogos. Muchos hablan de eliminar un porcentaje, unos 6 mil millones de pesos menos para la ciudad. Cuando los escucho imagino a una ciudad con quema de gomas de trabajadores que no van a tener los sueldos y aguinaldo a tiempo".

Foto crédito: Pablo Yapura