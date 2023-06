Gustavo Sáenz brindó hoy precisiones sobre varios temas de la Provincia y sobre el retorno de los docentes a las aulas, confió en recuperar el tiempo perdido.

"Es fundamental el diálogo, más en el contexto económico en el que estamos viviendo. La vida me ha enseñado a ponerse en el lugar del otro, pensar cuales son sus necesidades siempre y cuando no sean posturas intransigentes y fundamentalistas que no se puedan resolver, con mucho diálogo se puede hacer. Hay que buscar distintos canales de diálogo no dejar de hablar nunca, hoy tener un trabajo es un privilegio y debería ser un derecho. Esperemos que a partir de ahora empecemos a encontrar esos canales de encuentro, en definitiva tenemos que buscar soluciones a los problemas y no culpables" sostuvo Sáenz.

También lanzó como posibilidad incorporar a la mesa de paritaria una cláusula gatillo al momento de analizar la parte salarial para evitar nuevas manifestaciones en agosto.

"Estas mesas de trabajo que se van a hacer, espero que encontremos una salida para que en agosto no tengamos el mismo problema, siempre ha sido premisa de este gobernador superar a la inflación, este salario supera a la inflación, hemos subido el básico a 203 mil pesos. Nosotros planteábamos una forma de como recuperar el contenido de los chicos que es lo que nos interesa y ellos nos decían que era imposible hacerlo de esa manera, le dijimos cual era la propuesta para que lo hagan pero que en definitiva puedan recuperar el contenido los chicos. Creo que la discusión en estas mesas no solo deben ser salarial también debe ser del contenido, de la calidad educativa y he planteado la posibilidad de que en estás mesas se vaya trabajando la posibilidad de establecer la cláusula gatillo que se estableció en otras provincias, que esto ya impacte en el sueldo sin necesidad de paritarias, para que en agosto podamos seguir trabajando normalmente y recuperar esa paz social".

Se refirió al reciente veto parcial a la ley de convivencia social.

"A nosotros nos cortan una ruta y es una pelea de trabajadores con trabajadores entonces no puede el gobierno usar la fuerza pública si esto no lo determina el juez, el fiscal en este caso, no es que nosotros podemos garantizar si no hay un juez o fiscal interviniendo. Buscamos trabajar de manera organizada para garantizar esos dos derechos, el de reclamar, por eso he vetado eso de que había que avisarle a la policía, siempre respetamos el derecho a huelga, eso es la democracia, no vamos a avasallar esos derechos, no era un proyecto del ejecutivo. Me parece bien que actué la justicia cuando tenga que actuar, que actué el poder legislativo y que actué el ejecutivo cuando tenga que actuar, eso es la división de poderes, a partir de ahí hay que seguir trabajando".

Por último se refirió a algunas obras gestionadas, sobre las que se avanzó con el Gobierno nacional, como la licitación del gasoducto de los valles, la obra de ampliación del aeropuerto y el arreglo de la ruta nacional 51 que lo hará por ahora la Provincia.

"Acabo de gestionar el gasoducto de los valles calchaquíes que se va a llamar a licitación en los próximos días, la ruta 51 logramos que nos autorice que vialidad provincial se haga cargo de ese tramo que está destruido. Muchas veces la gente no sabe quien tiene la culpa y culpa a quién gobierna. En estos momentos es fundamental recuperar la paz social por sobre todas las cosas. Estamos en una argentina partida y yo no voy a ser parte de eso".