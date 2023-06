"Como hay duda en las comunidades, vamos a ceder en el planteo que hacen y vamos a volver al viejo texto. Se va a reconsiderar el articulo 50 para que en el futuro todo lo que se haga, que ya fue consultado, tenga un total consenso. Nosotros queremos el consenso total de las comunidades de modo tal que vendrán procesos de consulta para que las comunidades hagan los aportes y digan como tiene que ser la legislación que garantice derechos". Así se expresó Gerardo Morales en conferencia de prensa respecto a lo acontecido en los últimos días en el interior de la Provincia.

En este sentido, el Gobernador de la provincia de Jujuy inició su discurso explicando que existe mucha desinformación respecto a los artículos que involucra a las comunidades originarias. En tanto, Morales aseguró que el artículo anterior a ser reformado en los últimos días, data del año 1986 y que no pone a las comunidades como sujeto de derecho sino como objeto de derecho. "Nos pareció que no es concordante con el artículo que establece la línea de derechos de las comunidades que están vigentes", señaló.

"Hay comunidades que creen que les vamos a quitar las tierras, incluso algunos convencionales así lo pensaron. Les están mintiendo a las comunidades y son todos aquellos que quieren el conflicto en la provincia. Esta reforma generaba muchos mas derechos para ellos" resaltó Morales.

Además, el mandatario local detalló que se realizó un relevamiento con las comunidades y que nada de lo que se plasmó fue inconsulto. "Participaron 156 comunidades en debate desde septiembre. Hicimos campaña y hablamos de esto en la provincia. Incluso la reforma de la constitución fue uno de los ejes centrales de la campaña del Frente Cambia Jujuy".

Sin embargo, Gerardo Morales, luego de explicar lo anterior, mencionó que "hay dudas en las comunidades", pese a que están todas las notas/actas de las reuniones en donde se trató el tema de la reforma de la constitución con las comunidades. "En todas las actas piden que la reforma este en línea con el inciso correspondiente y las respetamos, no obstante sigue habiendo duda. Todas las comunidades han sido invitadas estos meses".

Es así que Morales confirmó: "como hay duda en las comunidades vamos a ceder en el planteo que nos hacen. No vamos a reformar nada hasta no tener el consenso total de ellos".

En tanto, el mandatario aseguró que accedieron a dar de baja el articulo 50 y 36 para volver a la vieja redacción del año 86` de la constitución.

"Hay artículos de la propiedad privada, ese articulo que es el 36, vuelve a la vieja redacción. Para que no se entienda que queremos joder a las comunidades con el tema de la propiedad privada", remarcó.

"Cedemos con la preocupación de las comunidades. Estoy convencido que ellos pierden con esto, pero yo entiendo que tienen dudas. Las legislaciones de las comunidades las definirán ellos y retomaremos el dialogo después", a lo que agregó "volvemos al texto anterior para que no crean que estamos vulnerando un derecho y para que no hayan confusiones".

La convención está en una norma mandada a la comisión redactora que tienen que ser presentado mañana en donde habrá dos instancias de tratamiento y de jura. Se delga la comisión redactora y otros 10 convencionales para que se revise el texto aprobado para evitar errores. La convención estará funcionando mañana y la idea es que haya una convocatoria para que se de tratamiento al dictamen de la comisión redactora y una vez aprobado el texto, se van a hacer las mociones de reconsideración de estos dos artículos que señaló el Gobernador de la provincia para que se vuelvan a poner en vigencia y se deje sin efecto la reforma. Es decir primero se hará la aprobación y después la reconsideración.

Por otra parte, Gerardo Morales instó a que el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto y resuelva el tema de los cortes de ruta en Purmamarca. "El corte en definitiva es una responsabilidad de Nación . Ocúpense de la ruta en Purmamarca, Gobierno Nacional, así empezamos a correr el velo y desnudamos el accionar y la decisión de ustedes de empujar a nuestro Gobierno Provincial. Vayan viendo que van a hacer con la ruta porque están cometiendo un delito", dijo.

"El clima de violencia que estamos viviendo en la provincia es responsabilidad de ustedes y nosotros no se lo vamos a permitir" dijo Morales y concluyó "los que participaron de la marcha van a tener una multa de un millón y medio de pesos según el código contravencional. Algunos tienen demanda penal. Es un delito no permitir pasar a un trabajador o a quien lleva los chicos a la escuela, eso no se puede permitir, eso no es una modalidad".

Fuente: Diario El Tribuno de Jujuy