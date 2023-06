Ley antipiquetes: “No era el contexto para que salga esta ley”

“Mi voto negativo se debe a que no tuvimos tiempo para analizar el proyecto en comisiones, no pudimos investigar aún más y no era el momento en medio de un conflicto docente”, dijo Saldaño en la charla con Radio Salta.

“No entendí el apuro que tenía el oficialismo para aprobar este proyecto que estaba “cajoneado hace un año” en medio de este conflicto docente”, dijo el senador provincial.

Finalmente Saldaño indicó: “Espero que el Gobernador se tome su tiempo para reglamentarlo porque no creo que lo vete”.

A su turno. Javier Mónico Graciano, senador provincial por el departamento de Rosario de la Frontera, dijo que su voto positivo para la “ley antipiquetes” estuvo motivado en la idea de “buscar la armonización de los derechos”.

“Entendemos que éste es el momento indicado para aprobar esta ley y apoyar a un Gobierno que fue reelecto hace algunas semanas por la mayoría”, dijo.

“Esta ley solo busca conciliar entre las partes”, subrayó el senador Graciano.