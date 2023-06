Metán cuenta con un hogar para la contención de personas con discapacidad

En Metán el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, participó de la inauguración del hogar La Granja, destinado a la contención de personas con discapacidad que se encuentran sin cuidados parentales.

La obra fue realizada por la asociación No Más Hambre, que preside Jimena Gallardo. Se trata de un espacio que incluye una huerta y una granja.

Durante el acto el titular de la cartera sanitaria agradeció en nombre del gobernador Gustavo Sáenz a la asociación “el enorme trabajo que están haciendo y por pensar en Salta para que sea parte de este proyecto tan noble y en beneficio de una población tan vulnerable como lo son las personas con discapacidad”.

Mangione destacó la articulación entre la Secretaría de Discapacidad, el Municipio y la Asociación para hacer posible este hogar que está orientado a actividades productivas, inclusivas y sustentables.

La casa cuenta con 7 piezas, 32 camas, Enfermería, baños adaptados para personas con discapacidad, cocina, huerta y granja.

La presidenta de la Asociación, resaltó el gran trabajo que se lleva adelante de manera conjunta con el Ministerio de Salud Pública porque fue a través de “la secretaria de Discapacidad que nosotros, que trabajamos para contener a la población vulnerable, pudimos construir este hogar y vamos a poder albergar a personas con discapacidad de una manera integral y como marca la normativa legal”, explicó Gallardo. Además, informó que en 10 días ingresarán las tres primeras personas al hogar.

Finalmente, la secretaria de Discapacidad, Mariana Román, explicó que desde su área se brindó toda la capacitación, desde el diseño del lugar, la estructura de la ley 24901 que tiene que ver con la accesibilidad y todo lo que significa la capacitación al personal en el trabajo de un servicio de hogar permanente.

Podrán ingresar al hogar personas en situación judicial sin cuidados parentales, que tengan cualquier tipo de discapacidad. “Por lo general están en la calle o en algún albergue y cuando cumplen 18 años tienen que salir de ahí. La idea es que este sea su hogar”, explicó la responsable de Discapacidad, al tiempo que agradeció el gran trabajo que lleva adelante hace años la Asociación con los grupos vulnerables.

Sobre la Asociación

"No Más Hambre" es una asociación no gubernamental, privada, apolítica, sin fines de lucro, creada en Argentina en el año 2007. Trabaja en pos de la protección e inserción laboral de personas vulnerables. Desarrolla una ardua labor en la reeducación, alimentación y reubicación de las personas en situación de calle con una base de datos de más de 5.500 comedores y merenderos a nivel nacional, colaborando para que sus colectas de alimentos y medicamentos lleguen a ellos. También ha instalado granjas a nivel nacional e internacional, donde no solo se brindan alimentos a personas que lo necesitan, sino que también se dictan capacitaciones en diferentes oficios a través de convenios con empresas y sindicatos.

Participaron de la inauguración el intendente municipal de San José de Metán, José María Issa; el secretario de Servicios de Salud, Adrián Rúa; la secretaria de Discapacidad, Mariana Roman; el secretario de Gestión Administrativa, Gustavo Sulekic; el director general de Infraestructura, Agustín Delmonte; los directores de la zona sanitaria Sur, Gustavo Gómez y Carlos Coria; el director de la zona sanitaria Este, Cristian Aguirre y el gerente general del hospital de Metán, Pedro Samson.