“La implosión del Titán se debió a la fatiga de los materiales”

El doctor Gustavo Mauvecin es presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Hiperbárica y desde la ciudad española de Madrid recordó que la presión subacuática se calcula en un kilogramo por centímetro cuadrado.

“A mi modo de ver la cuestión, la implosión duró un segundo y quizás se debió a la fatiga del material de fibra de carbono y titanio con el que estaba fabricado el sumergible”, dijo.

Mauvecin es médico recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Realizó los cursos de: Medicina Subaqua para Oficiales Médicos (Escuela de Buceo de la Armada Argentina), Undersea Medical Officer Course and Diving Medical Officer US Navy.

Fue Jefe de la División Medicina Subacua de la Base Naval Mar del Plata, Médico y posteriormente Jefe del Centro Experimental de Medicina Subacua de la Escuela de Buceo de la Armada Argentina.

Es socio fundador de la Sociedad Argentina de Medicina Hiperbárica y Actividades Subacuáticas y actual Presidente de la misma, Médico de la Ex-Unidad de Hiperbárica de la Clínica Colón de Mar del Plata y actual Director Médico del Centro de Medicina Hiperbárica de Mar del Plata.

Actual coordinador médico de Divers Alert Netwok. Posee varios trabajos publicados y obtuvo cuatro primeros premios a trabajos de investigación. Asesor de diferentes empresas de buceo comercial offshore y saturación.

“La empresa que brindaba este servicio hacia los viajes de forma experimental y tal vez por ese motivo decidieron no realizar pruebas a nivel oficial o militar”, dijo el especialista.

Mauvecin sostuvo que el punto flaco fue el tema del material.

Recordó que el 70 por ciento de la superficie de la tierra es agua: “Conocemos muy poco, muy poco de las profundidades y el ambiente es sumamente hostil”.

Y mencionó a la experiencia del director de cine James Cameron, quien fabricó un habitáculo para bajar a los 10 mil metros de profundidad y que gracias a estos avistajes se inspiró para crear la fauna de la película Avatar.

Indicó que en una implosión se produce un colapso en milésimas de segundos y que el Gobierno de los Estados Unidos ya había detectado la onda producida por el incidente del sumergible.