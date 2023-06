Cristina Kirchner contó detalles del cierre de listas

La ex presidenta y el ministro de Economía, Sergio Massa, compartieron un acto en Aeroparque en el que presentaron la recuperación por parte del Estado de un avión de gran simbolismo, dado que fue utilizado en los denominados “vuelos de la muerte”.

“Como militante política, sostenía que era necesario construir una lista de unidad que nos permitiera abordar los problemas que tiene la sociedad, que son muy graves”, introdujo la Vicepresidenta.

Sin embargo, el obstáculo para trazar esa estrategia, según contó, lo impuso nada menos que Alberto Fernández, quien “se embanderó en hacer PASO”.

“Yo les pedí comprensión de texto y también de comprensión de contexto, del momento político”, argumentó la titular del Senado para marcar la equivocación que veía en quien fue su compañero de fórmula en 2019.

Explicó que, frente a tal escenario, su espacio impulsó la candidatura del ministro del Interior y hombre de La Cámpora, Eduardo “Wado” de Pedro.

“Hablé con Sergio y le dije, adelante de todos, que si se persistía (en la estrategia) de las PASO, nuestra fuerza iba a ir con candidato propio, que era Wado”, reveló. En efecto, De Pedro había sido señalado como el precandidato del oficialismo, y llegó a publicar un spot un día antes del cierre oficial del plazo para la presentación de las listas, en donde manifestaba su voluntad de competir por la presidencia.

Tras ello, la presidenta del Senado continuó con su relato hasta llegar al desenlace. “No es cierto que los gobernadores pedían que no fuera él (Wado de Pedro) o que fuera Sergio, ellos pedían unidad”, sostuvo. Sin embargo, el obstáculo seguía siendo el presidente de acuerdo a esta versión. “Es obvio que para llegar a ese consenso, sin la aprobación del presidente no se podía. Y Wado De Pedro no iba a tener la aprobación del presidente”, dijo para luego mirar al ministro del Interior y dirigirle: “no te preocupes”.

“Entonces les dije (a los gobernadores) vayan a ver al Presidente, si hay una fórmula de consenso con un candidato y el presidente pone al vicepresidente yo no tengo ningún problema. Soy responsable. He sido 8 años presidenta de este país”, contó.

Así fue que se llegó la concesión final para el espacio político que conduce Alberto Fernández, que es además presidente del Partido Justicialista.

Fuente: Infobae