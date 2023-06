Oncólogos del país analizan en Salta avances contra el cáncer

Tres semanas después del Congreso Mundial que se llevó a cabo en Chicago, EEUU, la ciudad de Salta será sede de un encuentro anual donde oncólogos de todo el país, podrán acceder y analizarán la información científica más actualizada que se desprendió de aquel encuentro que anualmente organiza la prestigiosa Sociedad Americana de Oncología Clínica.

El encuentro en Salta, denominado "Congreso de Trabajos y Actualización Pos-Chicago" se desarrollará el jueves 28 y viernes 29 de junio en el Hotel Alejandro I, bajo la modalidad de exposiciones, paneles y simposios del que participarán 480 oncólogos de todo el país.

El médico Facundo Argañaraz es jefe del Servicio de Oncología del hospital San Bernardo y del Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC), y será el director del encuentro que por primera vez se realizará en Salta.

El facultativo es además miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), entidad que tiene por objetivo la formación médica y la promoción y generación de eventos para el perfeccionamiento de especialistas de todo el país. Nuclea a 1.400 profesionales en toda la Argentina.

"Esta reunión pos-Chicago se hace en forma anual, en donde los especialistas de cada unidad oncológica presentan los temas o los trabajos más importantes de cada modelo tumoral, para que de esa manera todos los oncólogos y aquellos que no tuvieron las posibilidad de asistir a Chicago puedan obtener esta información, que resulta en un cambio permanente sobre la dinámica de los tipos de cáncer y las prácticas para sus respectivos tratamientos", explicó Argañaraz.

La reunión en Chicago, que se cumplió a principios de este mes, congregó a 45 mil asistentes de todo el mundo y hubo miles de trabajos y descubrimientos científicos, muchos de los cuales tienen impacto directo e inmediato en la práctica clínica. Ese volumen de información sumamente actualizada resulta clave en el avance de la lucha contra el cáncer.

"La información que los médicos recibimos de estos trabajos tiene impacto en el mejor abordaje de los casos para poder curar a los pacientes o darles mejores tratamientos paliativos. También se exploran los últimos avances con nuevas drogas y prácticas, porque la oncología es dinámica y hay cambios en forma permanente", sostuvo.

Históricamente la reunión pos-Chicago se realiza en Buenos Aries. Hace muchos años se desarrollaron en un par de oportunidades en Tucumán y Mendoza, pero luego volvieron a la Capital Federal. En este caso Salta fue elegida para ser sede con la intención de retomar la visión federal sobre el encuentro, lo cual habla de las posibilidades científicas y el posicionamiento académico que dejará el encuentro.

"Se trata de una información sumamente actualizada, ya que el último Congreso Mundial fue durante la primera semana de junio y estamos brindando este trabajo solo tres semanas después de Chicago, donde se expusieron los principales avances en el mundo", insistió Argañaraz.

Consultado sobre la capacidad en el país para asimilar estos conocimientos y llevarlos a la práctica, el médico aseguró que "la Anmat, que es la agencia que regula las nuevas drogas en el país, aprueba regularmente y en forma más o menos expeditiva los nuevos medicamentos. Sin embargo, el acceso no es igual para todos los pacientes. No es lo mismo el abordaje en pacientes con cobertura social que en pacientes carenciados, más allá del respaldo del Estado y el trabajo en el mejoramiento del acceso; pero no es igualitario para todos lo pacientes. Tenemos la capacidad de recibir y poner en práctica la información más actualizada en forma virtual o presencial. Pero luego su aplicación a través de la tecnología sanitaria de alto costo comienza a ser un problema, porque tenemos inconvenientes en el acceso igualitario para los pacientes, que es algo que se discute y se debate no solo en el país sino en todo el mundo", indicó.

Un mejor abordaje

Argañaraz explicó que la nueva información se lleva a la práctica en forma inmediata, si es que no depende de la aprobación para aplicar una droga en forma específica. Aseguró que las conclusiones y el abordaje de todo ese volumen de conocimiento permite un mejor abordaje en el tratamiento de los pacientes.