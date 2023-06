“Los delitos son cada vez más violentos: Parece que estarían esperando un muerto”

“Además de la ausencia policial, no contamos con caminos”, dijo Daniel Calamaro, productor de granos de la zona norte de la provincia.

Calamaro relató que a su firma en abril le robaron agroquímicos desde el hangar de una empresa que realiza el servicio de aplicaciones vía aérea.

“Eso fue antes de las elecciones y al día de hoy no hay ninguna respuesta, pese a las denuncias y a la reunión con el gobernador Gustavo Sáenz”, comentó el productor.

Indicó que su empresa sufrió en los últimos tiempos más de 50 robos y que sólo en un año sufrió tres importantes saqueos.

“Me robaron gasoil, glifosato y en los últimos meses fueron los agroquímicos, pese a pagar de forma privada a la policía en forma de adicionales 500 mil pesos para el cuidado de los campos”, comentó Calamaro.

“Toda la zona norte y el chaco salteño es de una gran anarquía en todos los sentidos”, relató Calamaro por esta emisora.

“Aquí hay mucha gente que tiene animales y no les ponen marcas. Mucha gente se mata en accidentes en la ruta provincial 5 por causa de los animales. La policía después no puede saber de quién era el animal porque no tiene marcas”, dijo el productor.

Calamaro relato que él particularmente perdió 6 camionetas por atropellar toros y caballos. “Gracias a Dios no tuvimos ninguna víctima personal”, dijo.