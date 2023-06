Sáenz: “Yo no me escondo”

Un día como hoy, en 1821 el General Martín Miguel de Güemes recibió una herida que terminó con su vida el 17 de junio.

Cuando Sáenz fue consultado por los periodistas sobre la “ley antipiquetes”, aseguró que aún no había llegado a sus manos. “Cuando arribe analizaré si la vetamos o la aprobamos”, dijo.

Manifestó que ya recibió las primeras inquietudes de varios gremios asegurando que había artículos anticonstitucionales porque atentaban contra el derecho de huelga y protesta.

“Vamos a estudiar cada punto. Tengo 10 días para resolver”, dijo Sáenz.

El gobernador volvió a referirse a la necesidad del diálogo en el marco con los maestros autoconvocados.



“Varios de nuestros funcionarios los reciben. Yo no me escondo, pero si te gritan ‘basura, vos sos la dictadura’, no puede haber una charla”, dijo.

Indicó que a su modo de ver las cosas el conflicto está politizado. “Yo no veo a los maestros tirando piedras ni tirando lavandina a los policías”.