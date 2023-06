Los ministros que viajaron a San Antonio de los Cobres quedaron retenidos

El ministro de producción Martín de los Ríos en diálogo con Radio Salta contó que junto al ministro de turismo; Mario Peña, de infraestructura; Sergio Camacho, viajaron hoy a la puna salteña para dialogar con la gente por los cortes de ruta que se mantienen en esa zona y debido al bloqueo no pueden volver.

Sostuvo que estaban dialogando con distintos sectores y en un momento dado llegaron docentes con gente de otros lugares y se pusieron muy inflexibles. "Nos preocupa la situación, se mantiene el bloqueo de la ruta, hay campamentos con gente que no tiene víveres y no dejan pasar un solo vehículo".

El ministro mencionó que la situación de ellos es lo menos importante, "es verdad que no podemos volver, pero queremos volver con esto resuelto sin importar la hora, es mucho más grave lo que está sucediendo con los lugares que se abastecen por el camino que está cortado que la situación nuestra".

Con respecto al sector transportista mencionó que llegaron a un acuerdo, "ya había una resolución de infraestructura que tiene a su cargo vialidad, ya se habían hecho las gestiones para compartir jurisdicción porque la ruta en cuestión es nacional, no obstante vialidad de la provincia la va a mantener porque nación no puede. Es cierto que la ruta está en mal estado, inmediatamente ayer llegó un equipo que ya está trabajando en el camino mientras hacemos las gestiones con el organismo nacional que es quien tiene el proceso licitatorio de pavimentar esa ruta. Los transportistas firmaron un acta, estaban de acuerdo, se iban a retirar pero no se pueden ir porque el camino está bloqueado".

"Hacer más cosas de las que se hizo, intentar más dialogo, más soluciones, más presupuesto del que se dispuso ya no hay. Lo que vemos son actores muy inflexibles, hasta la tonada parecería que no son del lugar, es la impresión nuestra, es difícil avanzar con tanta dificultad" sostuvo el ministro De los Ríos.