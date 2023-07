Seis sismos sacudieron Salta: 4 de ellos en el último día de junio y 2 en el primer día de julio

Salta es una provincia sísmica. Eso lo aprendemos cada uno de los que habitamos esta provincia desde que damos el primer paso firme en nuestro bendito suelo. En las escuelas y colegios se enseña cómo debemos reaccionar en caso que la tierra tiemble.

En las últimas 48 horas, entre el último día de junio y el primero día de julio, Salta tembló en seis ocasiones, según publica en su página el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Dos de ellos fueron a pocos kilómetros de profundidad y si bien fueron de una magnitud moderada, algunos habitantes de Angastaco y Cafayate los sintieron y los alarmó, según informaron a El Tribuno desde el Valles Calchaquíes.

Los otros cuatro temblores tuvieron su epicentro entre San Antonio de los Cobres y Tolar Grande. Todos con una profundidad superior a los 180 kilómetros. Esto hizo que casi fueran imperceptible para el humano, pero no así para el INPRES que los registró.

Los Valles Calchaquíes temblaron

En los Valles Calchaquíes se dieron dos sismos, el último de junio y el segundo de julio. El primero de ellos se dio el viernes exactamente a las 22.33. La profundidad del mismo fue de sólo 8 kilómetros y el epicentro estuvo entre la localidad de Angastaco y la ciudad de Cafayate. Algunos vecinos sintieron un “sacudón” que duró unos pocos segundos, los necesarios para que aquellos que se encontraban sentados o acostados lo percibieran y les llame la atención. Los posteos realizados en WhatsApp así lo hacían saber. Tuvo una magnitud de 3.00 en la Escala de Richter. “Sentí un sacundón. Como si alguien me hubiese movido la silla. Me asusté. Creía que me había mareado, pero no, después otras personas que estaban en el mismo lugar sintieron lo mismo. Ahí nos dimos cuenta que se trataba de un temblor”, le dijo a El Tribuno un vecino cafayateño a través de WhatsApp.

El segundo temblor ocurrió hoy en el primer día de julio (el séptimo mes del año). Tuvo una profundidad de 10 kilómetros y el epicentro otra vez se ubicó entre Angastaco y Cafayate. Fue de 3.1 en la Escala de Richter y se registró a las 4.05 de la madrugada. Esto fue reportado por el INPRES.

Cuatro más en San Antonio de los Cobres

Los otros cuatro movimientos sísmicos se dieron entre San Antonio de los Cobres y Tolar Grande. Todos ellos con una profundidad que superaron los 180 kilómetros por lo que fueron casi imperceptibles para los habitantes de la zona pero no para los que comandan el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Los primeros tres ocurrieron en el último día de junio y fueron de 2,9 y 3,00 grados en las Escala de Richter a 219, 190, y 188 de profundidad. El último de ellos ocurrió hoy pasado 37 minutos de la medianoche y fue el mayor intensidad, 3.6 grados en la Escala de Richter. y a 185 kilómetros de profundidad, informó el INPRES.