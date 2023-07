Gerardo Morales le apuntó a Patricia Bullrich: “Liderar no es andar a los gritos”

El gobernador de Jujuy y candidato a vicepresidente, en la fórmula junto a Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, habló acerca de la interna presidencial en Juntos por el Cambio y la disputa electoral, palmo a palmo, ante la ex jefa del PRO, Patricia Bullrich.

Cuando le preguntaron si coincide con Larreta acerca del fracaso de la gestión de Mauricio Macri, Morales reconoció de “que haya vuelto el kirchnerismo en 2019 no es un éxito, y yo soy parte, me siento responsable”, aseguró al aire al programa Sábado Tempranísimo de Radio Mitre.

Y le apuntó a su contrincante electoral con respecto a las formas de hacer campaña. “Liderar no es andar a los gritos o hacerse el bravo, es reafirmar rumbos y Argentina necesita un gobierno de gente normal, con una mirada clara, sostenible en el tiempo”. Aunque luego agregó que “yo no voy a descalificar a Patricia, no es ese el camino”.

Liderazgo y capacidad de gestión

“Estamos en gestión, tenemos que consolidar un espacio muy grande. La transformación tiene que ser sustentable, el país necesita liderazgo y capacidad de gestión”, agregó el gobernador jujeño. “Es la prueba más elocuente que están empujando, en Jujuy, a la violencia”, indicó el mandatario, reafirmando que atrás de la revuelta social “estuvo el Gobierno”.

Además habló sobre la decisión del Gobierno de ir a la Justicia para intentar impugnar la reforma constitucional que se aprobó en Jujuy y generó serios incidentes en la capital provincial.

Las encuestas

Con respecto a algunas encuestas que muestran a Bullrich por encima de Larreta , Morales cortó en seco la hipótesis. “Hay empate técnico, va a estar palo y palo, cabeza a cabeza”.

Y acerca de la interna electoral, identificó a su alianza con el alcalde porteño como “la amplitud que necesita el nuevo Gobierno”. “Podrán estar de acuerdo o no con nosotros, pero la fórmula que integramos es de dos personas que gobierna hace un tiempo”, completó.