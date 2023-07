Alerta nacional e internacional: Robaron una beba del hospital de Tartagal

Todo se produjo a las 7.00 de la mañana de hoy y según relató Ángel Torres, el padre de la beba, “yo la acompañé al baño a mi señora porque estaba un poco dolorida, la bebé quedó en la cama y cuando salimos ya no estaba. Me fui a preguntarle a la enfermera y me dijo que nadie la había retirado”, expresó el humilde hombre.

El director de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía de Salta, Miguel Velardez, dio detalles de la cronología de la desaparición.

Varios móviles policiales se hicieron presentes en el Hospital Juan Domingo Perón y se dio parte también a la Gendarmería Nacional para que procedan al corte de las rutas 34 y 86, ambas nacionales, en tanto el personal policial requisa los vehículos que circulan por diferentes puntos de la ciudad con el fin de dar con la recién nacida.

“Hay un operativo nacional e internacional par dar con la beba, dado que el hospital está muy cerca de la frontera”, dijo Velardez.