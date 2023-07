Escándalo en Salud: por mes sobrefacturaban 20 mil horas guardia por $72 millones

Las auditorías en los hospitales públicos del interior provincial dejaron al descubierto un alarmante hallazgo: se detectaron 20 mil horas de guardia sobrefacturadas, lo que equivale a 72 millones de pesos mensuales, y en un período de poco más de un año (13 meses), esta cifra asciende a casi mil millones de pesos. Así lo afirmó el Ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, quien detalló las irregularidades encontradas y resaltó el considerable ahorro logrado para el sistema sanitario gracias a la minuciosa investigación.

En una entrevista con Radio Salta, Mangione señaló que se registraron excesos de horas de guardia en diversos agentes del sistema de salud, incluyendo médicos, no médicos y personal de enfermería. Describió que se detectaron casos en los que las horas de guardia asignadas eran incumplibles desde el punto de vista humano, ya que superaban ampliamente las posibilidades físicas de cumplirlas.

Falta de profesionales

Sin embargo, también señaló que en algunos casos, las horas de guardia se utilizan para cubrir la falta de profesionales en determinadas áreas. El ministro citó un caso concreto en el que un cirujano cardiovascular en Orán es el único profesional disponible los 30 o 31 días del mes, durante las 24 horas (guardia pasiva). En ese caso se arregló el pago por una equis cantidad de horas, por ejemplo 300 ó 240 horas. "Absolutamente justificable", destacó.

Pero, para su sorpresa, la auditoría reveló que no era el único con esa cantidad de horas y que numerosos profesionales, tanto médicos como no médicos, excedían el límite establecido de 240 horas, y en algunos casos hasta se presentaron préstamos de legajos, lo que sugiere prácticas irregulares que podrían vincularse con el cobro de comisiones.

Entonces, "¿qué ser humano puede hacer 480 ó 580 horas de guardia? Había fonaudiólogas en Güemes que habían prestado el legajo y que hacían guardia, ¿me explican? Hay cosas que no cerraban por eso decidimos hacer auditorías de todo, absolutamente todo", planteó el titular de Salud. Mangione enfatizó la importancia de la transparencia y la necesidad de exponer la verdad para poder corregir estas irregularidades. "La gente tiene que conocer lo que ocurre para que podamos corregirlo", declaró el ministro durante la entrevista.

Dijo que el ahorro es de vital importancia, especialmente en un contexto de crisis económica, ya que permitirá destinar recursos hacia otras áreas prioritarias, como la adquisición de equipamiento médico y el fortalecimiento del recurso humano.

Agradecimiento

El ministro agradeció el trabajo de los nuevos gerentes que se sumaron al equipo y están comprometidos con el control y la transparencia en el sistema de salud. Asimismo, aseguró que una vez que se tenga el informe completo de la auditoría, se establecerán las sanciones correspondientes para aquellos profesionales que hayan incurrido en prácticas irregulares. "Si el profesional cumple la hora como corresponde, no voy a sancionar a nadie. El problema está en que estas horas guardia que han sido utilizadas, no se cumplían. Una guardia de 12 horas se pagaba por 36. Tres veces más. No es que le estoy quitando la hora guardia, voy a suspender porque no podemos dejar pasar esto", manifestó.

El ministro de Salud comentó que empezó a notar las irregularidades desde el inicio de su gestión, por lo que junto a su equipo trabaja para garantizar una prestación de salud de calidad y accesible para los ciudadanos de la provincia. Mangione enfatizó la importancia de abordar de manera integral las problemáticas relacionadas con el recurso humano en el sistema de salud y destacó que trazó un plan a corto, mediano y largo plazo para implementar mejoras significativas en beneficio de la comunidad.