En campaña: Impulsan proyecto de un código de responsabilidad penal juvenil

El diputado nacional fue consultado por su opinión en la baja de la edad de imputabilidad sostuvo, "yo he presentado y soy autor de un código de responsabilidad penal juvenil, no es bajar la edad de imputabilidad, es cambiar el sistema, hacer un código. Nuestro proyecto tiene más de 70 artículos, está concordado con las provincias, está pensado para sustituir una ley actual que es la ley de menores, diseñada para que un juez pueda sacar un menor de una familia y entregársela a otra, que es una ley del proceso militar. Entonces nosotros tenemos que pasar a los sistemas modernos de enjuiciamiento donde hay un defensor del joven, donde hay un fiscal del joven y donde hay un tribunal oral que dictamina una responsabilidad. Y esa responsabilidad en mi caso particular empieza a los 16 años para los mayores y para los menores debe empezar a los 14" indicó.

Además plantean la iniciativa de crear juzgados y defensores especiales para menores de edad, según recordó el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, especialista en seguridad y principal asesor del ministro de Economía, Sergio Massa.

El legislador remarcó que la intención de Massa como precandidato a Presidente de la Nación es dar a conocer públicamente un esquema que logre prevenir y anticipar el delito, antes de que se cometa.

“Es lo que hizo en Tigre, donde se consiguió una baja en la cantidad de robos de automotores”, indicó Gutiérrez. Y subrayó la importancia de agregar inteligencia artificial.

Finalmente aseguró que es una materia pendiente de Argentina dar verdadera lucha contra el narcotráfico. “Necesitamos mejorar la colaboración internacional para detener este tipo de delitos”, expresó.