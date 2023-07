Murió la cantante Sinead O’Connor

Su mayor hit fue Nothing Compares 2 U, el cual fue escrito por Prince. Este formó parte del disco I Do Not Want What I Haven’t Got, que salió al mercado en 1990 y vendió millones de copias en todo el mundo. Con él ganó un premio Grammy por “Mejor Álbum de Música Alternativa” al año siguiente, aunque no asistió a la ceremonia por considerarla “demasiado comercial”.

Sinéad O’Connor llamó la atención de todo el mundo por las polémicas que la rodearon toda su vida, en especial por sus posturas sobre la religión, el sexo, el feminismo y la guerra. Se peleó con Frank Sinatra por su negativa a permitir que tocaran el himno nacional estadounidense en uno de sus espectáculos y acusó a Prince de amenazarla físicamente. Una de las imágenes que más la representa es cuando rompió una foto del papa Juan Pablo II durante una aparición televisiva en Saturday Night Live.

“Todo el mundo quiere a una estrella del pop. Pero yo soy una cantante de protesta. Solo tenía cosas que sacar de mi pecho. No tenía ningún deseo de fama”, escribió en sus memorias de 2021, Rememberings.

Luego de retirarse de ojo público por años al darse a conocer que tenía trastorno de bipolaridad, en 2005 volvió con el álbum de reggae Throw Down Your Arms, tras haber vivido un período en Jamaica y experimentado con las creencias rastafaris.

En el 2017, cambió su nombre a Magda Davitt y un año después pasó a llamarse Shuhada’ Sadaqat, tras convertirse al Islam. De todos modos, siguió usando Sinéad O’Connor como su nombre artístico.

