Folloni intervino el Comité Capital del Partido Renovador

Tras fracasar en el intento por evitar que la lista de precandidatos a diputados nacionales, que encabeza Oscar Rocha Alfaro, lleve la representación del PRS, el Comité Central partidario que preside Jorge Folloni resolvió intervenir el Comité Capital del partido.

En las internas de abril de 2021, Rocha Alfaro fue electo presidente del Comité Capital y, según fuentes renovadoras, la intervención "es un nuevo intento" por impedir que la lista de precandidatos a diputados nacionales Para Renovar Salta (PRS) participe en las PASO locales de Juntos por el Cambio.

"El Comité Capital ha quedado inmerso en una crisis interna, permaneciendo hace más de un año en la más absoluta inactividad, con total ausencia de las actividades de nuestra campaña electoral", se fundamentó, entre otros motivos, para disponer la intervención y nombrar a una comisión provisoria.

Sobre la medida, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, Rocha Alfaro anticipó que hará un planteo judicial y recordó que la Justicia federal electoral no hizo lugar al pedido que impulsó Folloni, a través del apoderado, para que no use el nombre, emblema, logo o signo del partido.

Al ser consultado si la medida que se adoptó sobre el Comité Capital le impedirá ser precandidato a diputado nacional y participar en las PASO de Juntos por el Cambio, reiteró que realizará un planteo judicial en contra de la resolución que emitió el órgano partidario que preside Folloni.