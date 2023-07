Las declaraciones de César Guerrero, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, durante la entrevista en Radio Salta, han reavivado la polémica sobre el horario extendido en el sector comercial.

Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, en diálogo con El Tribuno afirmó que el horario corrido comercial "no está en agenda" porque cree que en el sector hay "demasiados problemas" para empezar a tratar este tema.

"El comercio está realmente muy complicado en su funcionamiento, con la inflación que hay, con la falta de insumos como para poner esto en agenda. Yo creo que estas cosas se ponen en agenda cuando está todo bien y que uno puede decidir con tranquilidad qué hacer para que la gente vaya a comprar, para que el empleado pueda ir a trabajar y para que el comercio esté abierto", afirmó Herrera.

Esta discusión viene desde la pandemia cuando el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que habilitaba de manera transitoria el horario corrido. Ahora volvió a reaparecer con el último incremento en el costo del boleto del transporte público. El valor del pasaje mínimo de colectivo registró un aumento del 78,8%, y se implementará a partir del 1 agosto y pasará a costar 110 pesos.

En este escenario, César Guerrero consideró que este incremento es "un golpe al bolsillo" y que por la suba del precio del pasaje público de pasajeros se vuelve a poner de nuevo sobre "el tapete" este tema del horario corrido.

"Claro que es momento para hablar de nuevo, sin ánimo de que alguno piense que nosotros queremos imponer desde el sindicato el horario corrido para el sector del comercio, pero sí, nosotros tenemos que ver, cuidar el bolsillo del trabajador y escuchar tantos reclamos de muchas compañeras y compañeros que nos hacen llegar qué va a pasar con este tema del aumento", expresó Guerrero.

Gustavo Herrera comentó que dentro de la Cámara de Comercio "no se tocó" la extensión horaria dentro del sector. "Por lo menos a nosotros no nos llegó nada, nadie nos habló", afirmó el titular de la institución y aclaró que el tema surgió por la entrevista radial que dio César Guerrero y aclaró que desde el Sindicato "tampoco" se comunicaron con el organismo que nuclea a los empresarios comerciales.

"Es un tema que hay que sentarse con tranquilidad, sentarse y definirlo. Yo creo que es un tema que se va a definir con el tiempo, estoy seguro. No hay manera de que no se defina, pero no es este el momento. Es un tema complejo. Hay comercios que ya tienen horario corrido y les va bien porque venden, en mi caso, que vendo batería hago horario corrido porque te podés quedar sin batería en cualquier momento. Además, tengo capacidad para tener dos grupos de empleados", expresó.

En este sentido, César Guerrero aseguró que él cree que el resultado del horario extendido durante la pandemia "fue óptimo" para algunos negocios, ya que todavía siguen manteniendo el horario corrido, como por ejemplo pinturerías, corralones, algunas tiendas de indumentaria en la peatonal Alberdi. Además, aseguró que hay empresarios que dan un apoyo a las negociaciones que puedan llevar adelante desde el sindicato para que todo el sector comercial implemente el horario corrido.

Afirman que el dueño elige en qué horarios trabajar



El Tribuno consultó a diferentes empresarios comerciales y las opiniones son divididas. Muchos dueños de comercios expresaron que tienen la libertad para abrir sus locales durante el horario que mejor les convenga. Otros, sobre todo los que están ubicados en las peatonales, afirmaron que no sería una buena idea tener horario extendido.

"Es un verdadero disparate en este momento, que no sabemos cómo hacer para pagar los sueldo, pensar en eso. En Salta, al mediodía la gente duerme la siesta, no podés acostumbrar a la gente a otra cosa. En Buenos Aires puede ser porque a las 18 tenes que emprender el regreso a tu casa por las distancias y los robos que hay. Creo que en las oficinas está bien, pero en comercio no. Los gremios, que piensen en cómo generar trabajo, no cómo destruir fuentes de trabajo", aseguró un empresario.

Actualmente el sector del comercio da trabajo a más de 17 mil empleados. El sueldo inicial de un empleado de comercio, con la última paritaria que se consiguió para el trimestre, julio, agosto, septiembre, es de 286 mil pesos. "La paritaria que se consiguió a nivel nacional ya está comida por la inflación, y más con estos aumentos del precio del transporte, es un golpe al bolsillo", agregó César Guerrero.

Ese es un tema clave dentro del empresariado local, ya que muchas veces les cuesta seguir el ritmo de paritarias que tiene el sector. Muchos de los comerciantes consultados expresaron que Salta se convirtió en una ciudad turística y que si se cierra a las seis de la tarde, se perdería todo ese movimiento extra que genera el turismo.

"La libertad de trabajo está en su derecho, el que quiere hacer horario corrido lo puede hacer. El comerciante si hay clientes a la siesta va a abrir, no es el comercio el que tiene que cambiar la costumbre de la gente. No hay muchos comercios que puedan tener dos turnos de empleados y para mí es algo que no se puede regular por ley", finalizó un importante empresario local.