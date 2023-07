Hay 1.200 pacientes en diálisis en Salta y los tratamientos corren riesgos

En Salta hay 1.200 pacientes que se dializan, cuyos tratamientos podrían correr serios riesgos por la falta de insumos médicos importados.

Cada tratamiento cuesta entre 270 y 310 mil pesos por mes. El 70 por ciento de ese valor está destinado a insumos importados, que a causa de las últimas medidas económicas anunciadas por el Gobierno nacional, podrían escasear. Ninguno de estos elementos básicos que se requieren para dializar se fabrica en Argentina.

"Para experiencia hemos tenido lo que aconteció en el 2001 y cómo tuvimos que salir a flote. Gracias a Dios hoy la Confederación de Diálisis de la República Argentina (Cadra) que integramos, con mucho tiempo de anticipación ante las decisiones del Gobierno nacional y el Ministerio de Economía sobre nuevos porcentajes e impuestos a las importaciones, advierte que esta decisión puede hacer mella en la salud de una cantidad de seres humanos que ni siquiera saben que esto esta sucediendo", manifestó a El Tribuno, el presidente de la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta (Cepridiasa), Mario Espeche.

"Esa mecánica producirá escasez de los insumos y un aumento terrible de los precios de los mismos, desgraciadamente. Los importadores y proveedores ya nos anticiparon", dijo.

Son seis los insumos que se necesitan para dializar a un paciente, pero si falta uno no es posible el tratamiento, por más que se cuente con las máquinas y el personal.

Desde Cadra han notificado al Ministerio de Economía de la Nación para que tenga en cuenta la situación y no toque los insumos con los impuestos.

"De continuar esta grave crisis económica que nos afecta directamente, en breve los casi 300 centros de diálisis privados diseminados en toda la geografía nacional no estarían en condiciones de continuar brindando las prestaciones a sus casi 30 mil pacientes de diálisis", dice el contundente comunicado del organismo.

"El proveedor no venderá, el importador aumentará los precios y nosotros, por el otro lado, tenemos la obligación moral y formal porque tenemos firmados convenios con las obras sociales de brindar algo para lo que no nos alcanzará el dinero", sostuvo Espeche.

Y expresó: "Nuestros pacientes ya con su problemática de salud tienen suficiente. Pedimos a las autoridades que se tomen buenas decisiones que eviten la situación y que estos pacientes no estén en riesgo con respecto a sus tratamientos".

Los elementos

Entre los insumos básicos para dializar un paciente están: las agujas arteriovenosas que se conectan al brazo; las vías arteriovenosas, que son como una especie de mangueras; la solución fisiológica, es decir sueros que no se elaboran en Argentina porque el PVC es extranjero; los filtros de altísima tecnología que nunca se pudieron fabricar en el país y vienen de Alemania, Estados Unidos y Japón; la heparina, anticoagulante que proviene de distintos países, como la India; los concentrados de diálisis, que son sales que se ponen en el líquido de diálisis, también importados; el bicarbonato viene de Inglaterra y los acetatos de otros lugares del mundo.

"Creo que hemos tenido la inteligencia y la responsabilidad de ponernos en contacto todos los presidentes de las asociaciones de diálisis de la República Argentina en la Cadra y estar atentos y para alertar sobre la situación", recalcó Espeche.

Y añadió: "Imagino que gobernar es una cuestión muy compleja. Las decisiones son generales y por ahí satisfacen a cierto sector y no a otros. Son maneras distintas. Esperamos que nos convoquen para que expliquemos la situación y se regule la cuestión".

Las mecánicas afectarán los insumos y no llegarán a Argentina o se encarecerán de tal formal que no será posible comprarlos y eso afectará a los pacientes.

"Espero que consideren lo que hemos escrito y que se retrotraiga lo que corresponda para asegurar el tratamiento para estas personas, que lo necesitan día a día".

"Hay abastecimiento en Salta"

El viernes, tras la reunión ordinaria del Consejo Federal de Salud que tuvo lugar en el Centro Cívico Grand Bourg, el ministro de Salud de la Provincia de Salta, Federico Mangione se refirió a la problemática al ser consultado por la prensa.

"Estamos con un problema que ya es político, que no están entrando los insumos, no se está pagando, entonces no están entrando, pero hasta el momento hay abastecimiento en Salta. No estamos teniendo ese problema", sostuvo.

Una tendencia que se da en el mundo es el aumento de pacientes con enfermedades crónicas que caen en diálisis. La causa principal es la diabetes tipo II. Pero en el país las personas que requieren diálisis no se han incrementado desde antes de la pandemia hasta hoy.

"Lo lógico es que por un crecimiento vegetativo de la población y patología se deberían haber aumentado si hubieran sido detectados e ingresados al tratamiento, por lo tanto estamos hablando de otro problema que acontece en nuestro país con respecto a la falta de atención, diagnóstico y acceso al tratamiento de una gran cantidad de personas. Eso es una desgracia. Hay pacientes que ni siquiera han llegado a diálisis", finalizó Espeche.

Advierten que hay 30 mil pacientes en riesgo en el país



La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) advirtió sobre las serias dificultades que encuentran para garantizar prestaciones a pacientes en diálisis en el país.

En un comunicado advierten que fundamentalmente por los obstáculos que encuentran para acceder a los insumos necesarios, 30.000 pacientes que dependen de este procedimiento para conservar su salud podrían verse afectados.

"Expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad, hoy más cierta que nunca, de no poder contar en tiempo y forma con los insumos que, para nuestra actividad, son esenciales", señalaron.

En ese sentido, la Confederación alertó que, "de continuar la grave crisis económica que nos afecta directamente, en breve, los casi 400 centros de diálisis privados diseminados en toda la geografía nacional no estarían en condiciones de continuar brindando las prestaciones a sus casi 30 mil pacientes de diálisis".

"No se trata de una amenaza, simplemente es un dato de la realidad", insistieron.

También indicaron que la difícil situación se ha acentuado debido a las últimas medidas económicas del Gobierno y el aumento del precio del dólar. "Lamentablemente, las últimas medidas oficiales prometen agravar el escenario: insumos médicos que nos venden en cuentagotas porque aumentan (de precio) semanalmente y, entonces, los proveedores adoptan esa actitud ante una realidad imprecisa pues desconocen los precios del mismo producto siete días después", explicaron.

Y continuaron: "Asimismo, por el aumento permanente del dólar (la mayoría de los insumos médicos son del exterior), no hay ningún tipo de financiamiento". Finalmente, desde Cadra consideran que se encuentran en emergencia sanitaria y piden al Gobierno nacional medidas urgentes para solucionar la situación.

"El gobierno nacional en febrero pasado prorrogó hasta fin de año la emergencia sanitaria. Hoy, nosotros, los nefrólogos, también estamos en emergencia sanitaria y necesitamos urgentemente mejores condiciones para salir de ella", apuntaron.

"Desde Cadra exhortamos a las autoridades gubernamentales tomar cartas en el asunto y dejar sin efecto aquellas medidas que atentan contra la importación de insumos médicos, pues constituye una traba insalvable no sólo para quienes ejercemos la nefrología en el país sino, fundamental y prioritariamente, para los pacientes de diálisis que necesitan un tratamiento seguro, responsable y eficiente para tener una mejor calidad de vida", concluyeron.