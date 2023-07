PrIHo programa de intervención para hombre que ejercen o ejercieron violencia

El sociólogo Agustín Pérez Marchetta es coordinador del Programa de Intervención para Hombres (PrIHo) que ejercen o ejercieron violencia de género que funciona desde el 2017 en Salta. Si bien la sentencia de los hombres que llegan al programa los obliga a realizarlo, Marchetta sostiene que no pueden obligar a nadie a ir contra su voluntad. Actualmente tres hombres sostienen este trabajo que entre juegos de globos, cartas escritas a si mismo que se convierten en aviones y miradas al niño que fueron, apela a las emociones de los varones violentos para lograr la deconstrucción de mandatos masculinos que favorezcan su bienestar y el de quienes los rodean.

El sociólogo Agustín Pérez Marchetta se desempeña como coordinador del programa desde mediados del 2019 y contó en "Rebobinando" que con él trabajan el psicólogo Eloy Cantos y el trabajador social Hernan Aguilera. En el programa realizan grupos psicosocioeducativos de 12 varones para llevar adelante, durante 6 meses, intervenciones de 3 horas una vez a la semana en las que por medio de talleres vivenciales y charlas trabajan con la pedagogía popular y horizontal de Paulo Freire, aquel pedagogo brasileño que fue el precursor en escuelas que ponen como parte más importante al estudiante y no al contenido. En esa mismas charlas se trata de despojar de la dureza con la que fueron criados la mayoría de los varones, se habla mucho de masculinidad dominante, de la infancia, de los padres, de la vida, “se trata de ir desarmando ciertos mandatos para tener una mejor calidad de vida y para evitar cuestiones de agresividad y violencia. Cuando cumplen con los meses de talleres muchos quieren que se extienda para seguir participando de los encuentros”. Una vez finalizados los talleres tienen 6 meses más de monitoreo para evitar que el varón vuelva a caer a ejercer violencia.

Los varones que llegan a PrIHo tienen medidas cautelares por violencia de género y desde el fallo de un juez tienen la obligatoriedad de realizarlo pero Marchetta cuenta que sostienen una perspectiva del no punitivismo, “no vamos a juzgar a estos varones, ni a condenar, si no que vamos a tratar de movilizarnos, de emocionarlos y poder comprender que fue lo que le pasó en su vida, en su crianza que lo llevó a determinado circunstancia”.

El programa primero realiza un proceso de pre admisión dónde por medio de entrevistas se conoce el perfil del hombre con el que se va a trabajar. Reciben varones con denuncias por cuestiones leves. Por falta de recursos técnico y humano no trabajan con varones con consumo problemático que no estén en tratamiento, ni varones con problemas psiquiátrico, tampoco con femicidas y homicidas.

Actualmente están trabajando con policías con denuncias por violencia de género, señala el coordinador de PrIHo que las instituciones de fuerzas armadas o de seguridad son los lugares donde está más vigente el patriarcado. Desde su lugar de varón, el sociólogo sostiene que, “los varones evadimos, no queremos abordar está problemática, no queremos reconocer que ejercimos violencia que es producto de la cultura patriarcal en la que nos criamos, no

queremos llorar ni mostrar las emociones porque eso es sinónimo de debilidad y queremos parecer fuertes pero para la teoría de las masculinidades en realidad es un modelo frágil porque tiene poca tolerancia a la frustración, utiliza la violencia para resolver problemas, tiene falta de cuidado personal, los varones tenemos menos esperanza de vida, nos suicidamos tres veces más que las mujeres” resaltó.

Con una mirada hacia el futuro, Marchetta se muestra positivo, sostiene que los resultados son alentadores porque muchos varones agradecen el espacio donde pueden hablar temas de los que nunca hablaron, ni con otros varones y de manera tan abierta. Insiste en que tiene que haber políticas preventivas para los varones, “hay un factor clave que es el varón que ejerce violencia que no está siendo abordado, si el varón no cambia su patrón de conducta va a encontrar a otra víctima y va a repetir lo mismo. La idea es que no repita que se pueda pensar desde otro lado y que pueda transformar su masculinidad”, apuntó

Cuenta que en otras provincias como, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán también hay espacios similares para las masculinidades.

“El ver qué pueden hablar temas sensibles con otros varones, que se encuentran con la emoción, qué pueden ver cuestiones negadas de su infancia, cuestiones paternas y de crianza y rompen esa armadura de hombres rígidos que llevan, ése es un registro que nos permite creer que otro mundo es posible y que no todo está perdido”, sostuvo.