Dieron de alta a Charly García

Este martes por la tarde, Charly García confirmó a través de redes sociales que ya se encuentra en su casa, luego de haber estado internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento en Recoleta desde el pasado sábado 12 de agosto. El músico publicó un mensaje para su público y se mostró muy sonriente.

“¡Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse. SNM”, escribió el compositor de 71 años. El creador de Say No More había llegado a la guardia durante el fin de semana y los médicos decidieron dejarlo en el nosocomio hasta poder evaluar los resultados de los estudios, habían señalado en ese momento fuentes ligadas a la compañía discográfica Sony a Teleshow.

Las primeras versiones sobre la salud del músico las dio en horas de la mañana del sábado Ángeles Balbiani en Vivo el Sábado, por A24. “Hoy fue Charly a hacerse unos estudios de rutina. La realidad es que siempre está resguardado por su mujer, Mecha, que lo acompaña a todos lados. Y, una vez que llegó al Instituto del Diagnóstico, decidieron dejarlo internado para hacer una cantidad de estudios. Y están a la espera de los resultados”, comenzó diciendo la periodista.

Fuente: Infobae