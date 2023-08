Gimnasia y Central juegan otro clásico relevante

Otro clásico entre Gimnasia y Tiro y Central Norte se juega esta tarde en el estadio Gigante del Norte, a partir de las 15.30, en la disputa de la vigésimo cuarta fecha de la zona D del torneo Federal A.

Nuevamente, albos y cuervos frente a frente y con tres puntos en juego de mucha relevancia, sin la presencia de hinchas visitantes.

La condición de líder predispone al conjunto del "Yagui" Rubén Forestello en asumir un compromiso para mantener o ampliar la considerable diferencia que alcanzó en la tabla de posiciones, respaldada por la campaña (con 16 partidos sin perder) que está cumpliendo en esta parte del torneo.

Es decir que Gimnasia no puede relajarse o mostrar una falsa actuación puesto que no solo debe fijar su posición en el grupo, sino también en la posibilidad de pelear una eventual mejor ubicación en tabla general para la instancia de los play offs, junto a los equipos que conforman los otros grupos y que se encuentran en la cima de las posiciones, quienes también aspiran en lograr la mayor cantidad de puntos hasta el final de la fase clasificatoria.

Central Norte dejó pasar una inmejorables posibilidad de seguir en zona de clasificación (los cuatro primeros) cuando empató en la fecha pasada frente a San Martín de Formosa (0-0), en el Martearena. Si bien sumó un punto, fue desplazado del cuarto lugar, por lo que el entrenador Víctor Riggio, para recuperar ese convencimiento de actuaciones anteriores, concentró la actividad en mantener un diálogo fluido con sus jugadores para que otra vez recuperen el buen funcionamiento.

En la última práctica del plantel albo, el Yagui Forestello anduvo observando los movimientos de Walter Busse, pero como no respondió en forma, directamente no lo arriesgarían y se contaría con el mismo once que empató con 9 de Julio en Rafaela (0-0). Por su parte, el Tano Riggio, viendo que Leonardo González está para jugar, volverá a la titularidad en reemplazo de Enzo Suraci

Es un clásico que reúne los condimentos necesarios para dejar hasta la última gota de sudor y desde una camiseta como la otra las exigencias son al extremo.

Fuente El Tribuno