Metán: dos mujeres y un joven fueron detenidos por una brutal golpiza a un abuelo

La Brigada de Investigaciones de Metán en articulación con otras divisiones de la Unidad Regional 3 lograron esclarecer en 24 horas la brutal golpiza que sufrió un abuelo en un intento de robo y detener a dos mujeres y a un joven que fueron sindicados como los autores.

La víctima fue don Cipriano Moreno, un jubilado de 72 años, quien se encontraba cuidando la casa de un amigo en el barrio Diógenes Zapata, en la zona norte de Metán, cuando ocurrieron los hechos en la madrugada del sábado pasado.

“Uno de mis hermanos me llamó como a las seis de la mañana para avisarme que nuestro padre estaba internado en el hospital Del Carmen porque lo habían golpeado a la madrugada.

Cuando pude verlo me quedé sorprendido porque lo masacraron. Tenía la cara desfigurada porque le pegaron con un palo”, dijo a El Tribuno Carlos Moreno, quien es hijo de la víctima.

“Lo que se sospecha es que fue un robo porque una cámara de vigilancia registró cuando entró una mujer a la casa y luego salió. Luego se vio a otra mujer dejar el lugar y que se metía algo en el corpiño. En ese momento se observa a mi padre salir también persiguiendo a una de estas mujeres, se cayó, se volvió a levantar y trataba de alcanzarla”, relató el hijo del jubilado que se encuentra en grave estado en el hospital San Bernardo de Salta capital.

“Lo golpearon en la calle, parece que lo estaban esperando. Yo fui a ver ese lugar y quedó un charco de sangre porque lo agredieron sin sentido con un palo, parece que lo quisieron matar”, dijo Carlos Moreno.

Don Cipriano sufrió fracturas en el cráneo, en la nariz y en la mandíbula. “Además lo tuvieron que operar porque un hueso se le metió en el sector del ojo izquierdo. Es terrible lo que le hicieron aparentemente para robarle la billetera con el dinero de su jubilación. Todavía no lo puedo creer porque no tenían motivos para reaccionar de esa manera contra un hombre mayor”, dijo el hijo del jubilado.

“Los médicos nos dijeron en el hospital San Bernardo que su situación es muy delicada, que hay que esperar. Mi padre solamente estaba cuidando la casa de un amigo que había viajado a Corrientes y le ocurrió esto. Ahora pedimos justicia y que los acusados paguen por lo que le hicieron. No pueden quedar en libertad porque mi padre se puede morir”, sostuvo Moreno.

“Todavía no podemos creer que hayan golpeado de esa manera a un jubilado que estaba solo para robarle. Eso no tiene perdón de Dios. No entiendo tanta maldad”, concluyó Carlos Moreno.

Operativo en barrio Los Laureles, tras el ataque a un abuelo en Metán



La Policía de la provincia informó oficialmente que en la madrugada del sábado un llamado al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la presencia de una persona lesionada en la vía pública en barrio Diógenes Zapata de la ciudad de Metán.

“De inmediato se desplazaron recursos al lugar, constatando que se trataba de un hombre de 72 años que, conforme a su relato, habría sido agredido por tres personas que intentaron sustraerle pertenencias y al no encontrar elementos de valor, habrían utilizado un palo para lesionarlo”, detalló la fuerza de seguridad.

El damnificado fue asistido y posteriormente trasladado al Hospital San Bernardo, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva con diagnóstico reservado.

Desde ese momento la intervención de la Brigada de Investigaciones N° 3 fue clave, ya que luego de diversas averiguaciones y un trabajo articulado con diferentes áreas de la Institución, lograron establecer la identidad de los posibles causantes.

“Luego de haberse reunido elementos probatorios suficientes, en la mañana del domingo se concretó la aprehensión de los sospechosos en barrio Los Laureles de esa localidad, cuando se encontraban en la vía pública, tratándose de dos mujeres de 28 y 29 años y un joven de 18”, confirmó la Policía de Salta.

Por el hecho tomó intervención la Fiscalía Penal N° 2 y el Juzgado de Garantías N° 1.



Los operativos fueron encabezados por la Brigada de Investigaciones de Metán a cargo del comisario, Fortunato Coria, en articulación con Infantería, la Motorizada y la Comisaría 1 de la Unidad Regional 3.

Extraoficialmente El Tribuno confirmó que los detenidos e involucrados fueron identificados por la Policía como Beatriz Josefina Del Río (28), Beatriz del Valle Naranjo (29) y Armando Santiago Emanuel Morales (18).