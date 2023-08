Javier Martínez: “La música folclórica argentina me inspira”

“El folclore es nuestra música original y a lo largo de los años fue una fuente de inspiración y también un ejemplo en Argentina”, dijo Martínez en el programa “Buscando Señales”.

Agregó que “los folcloristas empezaron a venir a Buenos Aires en la década del 60, allí cambió el modo de difusión y artistas como yo nos vimos muy beneficiados por esa corriente”.

Al ser consultado sobre las nuevas generaciones del rock argentino se sinceró y dijo: “No hay nada que hoy me llame la atención”. Agregó que “el rock -a mi modo de ver- entró en un impasse y no tiene nada que decir… Es un problema de los rockeros, hay mucha gente que volvió a cantar en inglés, yo creo que están dormidos, no se dan cuenta de nada”, finalizó.

El baterista, cantante y compositor llega a Salta para presentar su espectáculo Manal Javier Martínez. Estará acompañado por su banda y por el guitarrista Pino Callejas, con quien Martínez publicó el disco Darse cuenta en 2021.

Se presentará el próximo viernes 1 de septiembre en el Club Kennedy ubicado en Avenida Kennedy Km. 2.5, camino al aeropuerto desde las 22 horas

Las entradas ya están a la venta en Atípiko (Zuviría 408), Morrison (Mitre 274 y Caseros 646) y Magoya (España 425).