Productores de granos creen que las medidas de Massa son “sólo un parche”

En diálogo con Radio Salta manifestó: “Nosotros necesitamos medidas definitivas, previsibles que nos permitan planificar para campañas futuras y no anuncios electorales“.

Vidal aseguró que en la provincia se producen alrededor de 1 millón 200 mil hectáreas entre soja, poroto, sésamo y chía.

“Claramente la superficie sembrada se mantiene. Lo que varía es de qué producto va a la cabeza en superficie utilizada, dependiendo de cómo vienen los precios y cómo viene la lluvia”, explicó el Presidente de ProGrano.

También fue consultado sobre un proyecto para destinar los terrenos que corresponden al INTA en Cerrillos para la construcción de viviendas.

“A esta altura no me sorprenden las improvisaciones. Nosotros como productores estamos muy orgullosos del trabajo del INTA, aún en sus épocas buenas y malas. Es una institución que es necesario fortalecerla, no hay que quitarle cosas”, argumentó.

“Todos conocemos que hay un problema habitacional, y creo que las soluciones deben ser planificarlas”, finalizó.