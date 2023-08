Bettina Romero puso en marcha el sistema de Habilitaciones Comerciales Automáticas

La Municipalidad de Salta puso en funcionamiento el sistema online de Habilitaciones Comerciales Automáticas. Este método tiene por finalidad automatizar todo el proceso de habilitación para comercios de hasta 300 m2, con actividades de bajo impacto ambiental y que pertenezcan al régimen simplificado de habilitación. La habilitación es 100% on line e instantánea.

“Reconozco el profesionalismo y el trabajo silencioso del equipo municipal. La simplificación que estamos logrando la tiene la ciudad de Córdoba, Buenos Aires y ahora Salta. Esto requirió un trabajo interno profundo de cambio para lograr una experiencia positiva para todo el sector comercial”, dijo Bettina Romero.

Luego, la Intendenta, agregó: “Todo este sector desde un primer momento creyó en nosotros y cumplimos. Hoy cuentan con un sistema automático y logramos que cada comercio pueda funcionar ágilmente. A partir de ahora el cambio es rotundo. Con esto les damos la bienvenida a todos aquellos que quieren invertir en nuestra ciudad. Este es un hito de nuestra gestión y permite el desarrollo económico en la ciudad”.

Asimismo, resaltó: “Esto permite posicionar a Salta de otra forma. Demostramos que contamos con una agencia de recaudación, ágil y eso requiere de decisión y capacidad de liderazgo. Seguimos nivelando para arriba y dejamos una ciudad ordenada, ágil y moderna. Estamos mostrando que cumplimos y logramos hitos no sólo en infraestructura, desarrollo económico sino también en simplificación”.

Para acceder a este nuevo servicio los comerciantes deben ingresar a https://armsa.dgrmsalta.gov.ar hacer clic de Habilitación Comercial e iniciar el trámite. Es importante recordar que toda la documentación que se adjunte durante el proceso de admisión tiene que estar digitalizada: en formato PDF o JPG.

Los requisitos que se solicitan son los siguientes:

– Certificado de desinfección

– Constancia de inscripción en AFIP

– Fotocopia del DNI (para personas físicas) o Copia de Inscripción de los Estatutos y representación (para persona jurídica)

– Título de propiedad del negocio, Contrato de locación o autorización de uso del inmueble

– Tarjeta de matafuego

Una vez que el proceso online esté correctamente concluido, el comerciante obtendrá su habilitación comercial digital de forma inmediata. La vigencia de la misma será de cuatro años. En la página de la Municipalidad de Salta, ARMSa y el canal de Youtube de la Municipalidad https://youtu.be/xD3veWPHrWM, los usuarios encontrarán un video instructivo donde podrán seguir paso a paso el procedimiento de habilitación.

Con estas acciones se cumplen con los objetivos perseguidos desde el inicio de gestión de la intendenta Bettina Romero y se rinde cuenta a los comerciantes, empresarios y emprendedores de la ciudad de Salta, presentando el desarrollo informático comprometido, para facilitar sus labores y agilizar el trámite de habilitar en la Municipalidad de Salta.

En habilitaciones comerciales se propusieron dos objetivos básicos al iniciar la gestión:

1) Simplificar la normativa para habilitar

2) Automatizar y desburocratizar el trámite para las habilitaciones comerciales.

En esa línea, primero se trabajó fuertemente en la “simplificación normativa en habilitaciones comerciales”, con distintas y nuevas ordenanzas, decretos y resoluciones para reducir la burocracia, agilizar la gestión, reducir tiempos y evitar la solicitud de requisitos innecesarios que obstaculizan el trámite.

Una vez que se concluyó con esta renovación normativa, se impulsó la evolución tecnológica del sistema informático de habilitaciones comerciales. Esto porque el cambio que se gestionaba aún no era visible para el empresario o comerciante, debido a que la interfaz de ellos con el municipio seguía siendo la misma.

Con este nuevo sistema informático de habilitaciones comerciales automáticas, se cierra positivamente este proceso de modernización y desburocratización del trámite para habilitar un comercio en Salta.

Ahora el trámite es en su totalidad en forma online y digital, no se necesita de interacción humana, se logra la habilitación en forma automática e instantánea, el certificado de habilitación se logra con el aporte de los requisitos en forma no presencial, haciendo que los comercios que quieran desarrollar sus actividades dentro de las normas, encuentren un municipio que les tienda puentes, les quite burocracia y los ayude a estar en regla.

Participó de la presentación: la Gerente Divisional del Banco Macro, Jorgelina Basso; el diputado, Omar Exeni; el titular de la Agencia de Recaudación de la Municipalidad (ARMSa), Alejandro Levín y funcionarios del ejecutivo municipal.

Cámaras e instituciones del sector que estuvieron presentes: Cámara de Turismo de Salta; Asociación de Hoteles de Turismo– Filial Salta; Cámara Hotelera, gastronómica y afines; Asociación Salteña de Agencias de Turismo; Asociación de Operadores y prestadores de Turismo Activo; Salta Conventions Bureau. También, Cámara de Comercio e Industria de la Provincia; Cámara de Comercio Exterior; Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios; Asociación Comerciantes Unidos.