Los casos de COVID-19 en Salta son los esperados de acuerdo con la situación nacional

La notificación de casos de COVID-19 en la provincia de Salta se encuentra dentro de los valores esperados y no representa una situación de alarma, aunque se recomienda a la población no descuidar las medidas de prevención.

Al respecto, el director general de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, Francisco García Campos, expresó que “en la última semana se han notificado 32 casos, principalmente en el departamento Capital, seguido por Orán y casos aislados en otras localidades, eso está dentro de los parámetros esperados y es el reflejo de la situación del país”.

También dijo que “el virus SARS-CoV-2 sigue circulando, aunque con baja intensidad; en el último tiempo no hemos tenido ningún tipo de brote o rebrote de la enfermedad, los que se están presentando son casos aislados”.

No obstante, recomendó a la población sostener las medidas de prevención, fundamentalmente aplicarse la vacuna o los refuerzos y observar las pautas de higiene y cuidado. “Toda persona que tenga algún síntoma respiratorio debe mantenerse aislada, usar barbijo para no contagiar, no automedicarse y hacer la consulta médica”.

Reporte de casos

En la semana epidemiológica 34, comprendida entre el 20 y el 26 de agosto, se notificaron 32 casos de COVID-19 en toda la provincia, localizados en:

· Anta:1

· Capital: 14

· Cerrillos: 1

· Chicoana: 1

· General Güemes: 1

· San Martín: 2

· Iruya: 1

· La Viña: 1

· Metán: 1

· Orán: 5

· Rosario de la Frontera: 1

· Rosario de Lerma: 1

· San Carlos: 1

· Santa Victoria: 1

El acumulado del año es de 1607 casos. No se han notificado nuevos decesos, manteniéndose el acumulado de 3518, de los cuales 11 ocurrieron en el presente año.

Vacunas

Todas las personas, a partir de los 6 meses de edad, deben contar con al menos el esquema primario completo contra COVID-19 y un refuerzo aplicado en los últimos 6 meses. El intervalo mínimo entre refuerzos y entre el esquema primario y la dosis de refuerzo es de 4 meses.

Los refuerzos se aplican según el grado de riesgo de enfermedad grave:

Riesgo alto: personas de 50 años o mayores, gestantes, personas con inmunocompromiso a partir de los 6 meses de vida. Se aplica una dosis de refuerzo a los seis meses desde la última dosis aplicada y continúa con la misma periodicidad.

Riesgo intermedio o alta exposición laboral a SARS-CoV-2: menores de 50 años con comorbilidades no inmunosupresoras (enfermedades crónicas u obesidad), personal de salud y estratégico. Dosis de refuerzo a los 6 meses desde la última dosis aplicada y luego continuar con periodicidad anual.

Riesgo bajo: Personas entre 6 meses y 49 años inclusive sin comorbilidades. Dosis de refuerzo a los 12 meses desde la última dosis aplicada y continuar con periodicidad anual.

Recomendaciones a la población

Se recuerda la importancia de mantener los esquemas de vacunación de calendario completos, incluida vacunación antigripal y contra SARS-CoV-2 según las recomendaciones nacionales.

Además, es importante tomar también las siguientes medidas:

Mantener la ventilación adecuada de los ambientes

Lavarse frecuente y correctamente las manos con agua y jabón

Cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar y lavarse las manos inmediatamente

Descartar los pañuelos de papel inmediatamente después de ser usados

No compartir artículos personales como vasos, cubiertos y utensilios

Las personas enfermas deben permanecer en su casa y evitar actividades laborales, educativas o la concurrencia a lugares públicos hasta que hayan transcurrido al menos 24 horas de la desaparición de la fiebre.

Otras infecciones

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, dijo que este año hubo un brote importante de virus sincitial respiratorio, que ya está en descenso. Este virus es el causante del síndrome bronquial obstructivo (SBO) y afecta mayormente a menores de 2 años.

“La cantidad de casos ha disminuido, pero sigue habiendo”, dijo el funcionario, agregando que “también hubo casos de Influenza A y en el último tiempo tuvimos casos de metapneumovirus, que también causa SBO y bronquiolitis en la población infantil”.

García Campos aclaró que “el comportamiento de los virus respiratorios es el que se da normalmente en esta época del año, con un patrón estacional y con descenso en este último tiempo”.

Finalmente, dijo que “históricamente, en la segunda quincena de setiembre se da un aumento en los casos de infecciones respiratorias, probablemente por la mayor concentración de personas que significa la festividad del Milagro”.

En la semana epidemiológica 33, comprendida entre el 13 y el 19 de agosto, se reportaron 10 casos de infección por virus influenza A, siendo el acumulado en lo que va del año, de 385 casos.

Se notificaron 13 casos de virus sincitial respiratorio, con un acumulado de 1335 casos.

Se notificaron 21 casos de metapneumovirus, con lo que el total de casos en lo que va del año es de 63. Cabe citar que en las últimas tres semanas se notificaron 50 casos.

No hubo nuevos casos de influenza B ni de adenovirus.

Enfermedades inmunoprevenibles

Según registros de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, en la semana 34 no se notificó ningún caso de coqueluche, manteniéndose el acumulado de 398 casos.

Se notificó 1 caso de meningoencefalitis en una lactante de Capital, con lo que el total de casos del año es de 49.

Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)

Se han notificado 27 casos de fiebre paratifoidea, causada por bacterias del género salmonella: 24 en Capital, 1 en Los Andes, 1 en Cafayate y 1 en Tartagal. El acumulado del año es de 666 casos.

Hubo 1 caso de síndrome urémico hemolítico (SUH) en Joaquín V. González. El acumulado en lo que va del año es de 10 casos.

Enfermedades zoonóticas

Se han notificado 9 casos de mordeduras de perro en Capital, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR). El acumulado, en lo que va del año en APR es de 612 casos.

Se notificaron, además:

· 1 caso de picadura de araña (araneismo). Acumulado: 22 casos.

· 1 caso de picadura de víbora (ofidismo) en Rivadavia. Acumulado: 31 casos.

· 1 caso de hidatidosis. Acumulado: 37 casos

No se notificaron nuevos casos de picadura de alacrán. En lo que va del año se notificaron 304 casos.

Monóxido de carbono

En la semana epidemiológica 34 no se han notificado nuevos casos de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. En lo que va del año, se notificaron 34 casos.