Salud Pública evaluó la totalidad de las áreas operativas del interior provincial

El Ministerio de Salud Pública continúa desarrollando la evaluación de las áreas operativas, con el propósito de conocer los indicadores sanitarios correspondientes al primer semestre y efectuar los ajustes que en cada caso corresponda.

Ya han sido evaluadas todas las áreas operativas del interior provincial y en la última instancia el análisis comprenderá a los hospitales de la capital: Materno Infantil, responsable del área operativa norte; Papa Francisco, responsable del área operativa sur; San Bernardo, Señor del Milagro, Miguel Ragone y Arturo Oñativia.

En Chicoana finalizó la evaluación de las áreas operativas del interior, con la exposición de los equipos directivos de las zonas sanitarias Oeste 1 y Oeste 2, integrada por los hospitales de Angastaco, Cachi, Iruya, La Poma, Molinos, Seclantás, San Carlos, Santa Victoria Oeste, Nazareno, Cafayate, Cerrillos, Campo Quijano, Coronel Moldes, El Carril, Guachipas, La Merced, La Viña, Rosario de Lerma, San Antonio de los Cobres, La Caldera y Chicoana.

El encuentro fue presidido por el secretario de Servicios de Salud, Adrián Rúa, quien en representación del ministro Federico Mangione instó a los responsables de los servicios a no menguar las energías en el trabajo cotidiano para alcanzar los mejores indicadores, corregir lo que sea necesario y ahondar en los aspectos positivos.

La evaluación se hizo sobre las 21 áreas operativas que cubren una vasta extensión territorial, algunas caracterizadas por grandes distancias, poblaciones aisladas y dispersas, vías de comunicación de difícil tránsito y climas hostiles.

Los equipos sanitarios expusieron los datos referidos a población de cobertura, recurso humano médico y no médico, camas disponibles, porcentaje de ocupación, promedio de permanencia de pacientes hospitalizados, consultas médicas ambulatorias y por guardia, consultas no médicas, exámenes complementarios, situación nutricional, nacidos vivos, mortalidad materna e infantil, etc.

Un método provechoso

“El Ministerio hace esta evaluación semestral en los servicios de toda la provincia y se está analizando la posibilidad de que se haga en forma trimestral, para tener objetivos a corto plazo y trabajar para lograrlos”, dijo el secretario de Servicios de Salud, Adrián Rúa.

Agregó que “los cuadros de mando de cada hospital presentan los diferentes indicadores, lo que se hace bien, lo que se hace muy bien y lo que hay que mejorar, las dificultades y necesidades y los objetivos de gestión”.

“Estamos viendo un gran avance en el control de embarazadas y de los niños con bajo peso, se ve una mejora importante; también evaluamos la cantidad de consultas por guardias y por consultorios externos, apuntamos a que un gran porcentaje de atenciones se haga mediante consulta programada, porque eso habla de prevención y se está logrando”, expresó Rúa.

El funcionario afirmó que “las evaluaciones nos sirven para hacer un análisis exhaustivo del funcionamiento de todas las áreas operativas, para de esta manera establecer lineamientos y objetivos”.

Equipos con vocación

La directora de la zona sanitaria Oeste 2, Sandra Hermosilla, destacó la vocación de los equipos que trabajan en lugares de alta montaña, muy alejados de la capital y con muchas dificultades para llegar hasta la población que deben asistir, como Santa Victoria Oeste, Nazareno e Iruya.

“En estos lugares, los médicos, enfermeros y agentes sanitarios, todo el equipo de salud hacen mucha atención primaria, se tienen que desplazar desde los hospitales a los puestos sanitarios, que generalmente están muy alejados, y buscar a las personas. Además de las distancias, no se cuenta con servicio de transporte, y eso dificulta más la llegada de la gente a los hospitales y de los agentes de salud hasta donde viven las familias”, dijo Hermosilla.

La funcionaria consideró que quienes trabajan en esos lugares tienen mucha identidad con la población y eso se refleja en una alta cobertura, sobre todo en APS y Enfermería. “Siempre hay cosas que mejorar, como incorporar la utilización de la tecnología, que acorta las distancias y supera las dificultades climáticas, y estamos trabajando en eso, para que se aproveche ese recurso valioso”. También comentó que recientemente se fortaleció el recurso médico en los hospitales de nivel II de La Poma y Angastaco, con la designación de un profesional para cada uno de ellos. “Esto favorece una mejor cobertura, porque los médicos no solo trabajan en los hospitales, sino que tiene que salir a atender en los puestos sanitarios”, expresó.