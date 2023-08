Un joven le donó un riñón a su padre y le salvó la vida

El pasado 1 de agosto comenzó a escribirse una de las historias más emotivas que los vecinos oranenses seguramente recordarán por mucho tiempo. Ese día Enzo Ramón le donó un riñón a su papá. La cirugía se concretó exitosamente este martes en Salta capital y la historia comenzó de esta forma.

El padre, Juan Carlos Ramón (53), vecino del barrio 20 de febrero y empleado municipal de Bromatología, fue diagnosticado con insuficiencia renal en el año 2022.

El joven donante, técnico en Seguridad e Higiene, en diálogo con El Tribuno, relató que "en septiembre del año pasado mi papá comenzó con diálisis. Asistía día por medio a dializarse durante cuatro horas en un centro privado de Orán, pero el tratamiento no fue suficiente, por lo que debía realizarse un trasplante".

Enzo es el menor de 3 hermanos y está en pareja hace un tiempo con Eliana Areco., "Todos sufrieron, pero apoyaron y acompañaron la decisión", recordó.

"El 13 de abril del 2023 a las a las 8.30, fue el día en que mi padre me comunicó por mensaje que desde Salta le dieron el apto para poder recibir el trasplante. Yo en ese entonces me encontraba en San Pedro (Jujuy) trabajando en el ingenio La Esperanza. Apenas escuché el audio le dije que me volvía a casa; que yo seré su donante vivo. Lo primero que dije fue gracias Dios; por fin podré ayudar a mi papá para que ya no siga con esta enfermedad".

Juan Carlos, como todo padre, era el único que no quería que su hijo fuera el donante, por miedo a que pierda el trabajo, al cambio de vida o a que la operación no salga como lo esperaban.

Finalmente les informaron que los estudios salieron bien: Enzo era compatible, por lo que solo les quedaba esperar la fecha de la cirugía, que se concretó este martes 1 de agosto en el hospital Arturo Oñativia de la capital salteña. La operación duró más de cuatro horas.

"Gracias a Dios la cirugía fue todo un éxito y ahora estamos en recuperación. Estoy muy feliz de poder haber ayudado y escucharlo con toda esa alegría a mi padre para que siga adelante con su vida normal. Lo mejor es que lo tiene más que merecido; es una excelente persona. Además de padre, él siempre estuvo, está y estará para lo que necesiten, siempre dando una mano para lo que sea. Ahora tengo papá para rato", expresó.

Enzo agradeció a todo el cuerpo médico que logró que la cirugía fuera un éxito. Citó a los doctores Francisco Aguilar, Ramiro Ocaña, Luciana Tamayo, Valeria Cístola, Franco Cardozo, Raúl Pidoux, Valeria Álvarez y María Teresa Valeria Alochis.