Amenazan a la Interventora de Espacios Públicos

“Vino con un grupo de personas. Me insultó, se sacó la remera y me mostró una gran cicatriz que tenía y me dijo que yo iba a quedar así”, comentó la funcionaria.

Agregó que fueron varios los inspectores agredidos cuando cumplen con sus funciones en la vía pública. “A uno de ellos le arrojaron pimienta en los ojos”, dijo.

Hizo referencia al secuestro de la mercadería a una vendedora de plantas que se hizo viral en los últimos días

“La señora no se quería retirar, ocupaba toda la vereda con sus plantas y la gente no podía caminar libremente”, dijo Pontussi.