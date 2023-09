Reclaman controles para que se tome personal de la Puna

Si bien el crecimiento de la minería revoluciona la economía de la Puna salteña y en la misma medida movilizó el mercado laboral, empezaron a surgir voces en San Antonio de los Cobres que advierten que en la mayoría de esos nuevos puestos no se estarían ocupando a pobladores de Los Andes. Así lo manifestó en diálogo con El Tribuno el trabajador minero Esteban Córdoba, quien se convirtió en un referente entre sus colegas cuando en plena pandemia del coronavirus armó junto a otros dos trabajadores, ad honorem, una bolsa de empleo para poner a disposición de las empresas.

"De esa bolsa de trabajo alrededor de 400 están sin trabajo. Lo que nos molesta es que las empresas dicen que no hay personal capacitado para trabajar en minería, pero después nos damos cuenta de que están trayendo ayudantes de otras partes de la provincia para trabajos básicos y con la misma experiencia de la gente que vive acá", afirmó Córdoba.

Reclamó controles para que se cumpla con la ley de promoción minera de Salta, que obliga a las mineras y proveedores a contratar mano de obra local, en porcentajes que oscilan entre un 40% y un 70%, con prioridad en las localidades adyacentes a los yacimientos.

Cuello de botella

Más allá del reclamo, las empresas mineras también advierten que les cuesta reclutar personal calificado en las localidades puneñas. La falta de capacitación es una realidad que se puede ver tanto en la bolsa de trabajo que elaboró Córdoba con su compañeros Mario Sangüeso y Ariel Castillo, como en otra que abrió la Municipalidad de San Antonio de los Cobres.

Este diario tuvo acceso a las dos bases de datos, que suman más de 1.500 personas. Entre ellas solo la mitad tiene secundario completo y un pequeño porcentaje cuenta con estudios terciarios o universitarios. Esa situación limita las búsquedas laborales, sobre todo de las compañías, las que están entrando en fases más avanzadas en sus proyectos. También se observa la menor participación de mujeres anotadas en esas listas, en un porcentaje del alrededor del 25% sobre el total.

El grupo etario de entre 25 a 35 años es el más vulnerable de la lista a la hora de buscar trabajo y a la vez el más numeroso. "Es porque muchos no cuentan con secundario completo y a la vez no tienen experiencia laboral. Muchos de ellos no pueden tampoco emprender alguna capacitación porque ya están a cargo de sus hijos y tienen que trabajar", había señalado a este diario Sangüeso el año pasado, cuando también expuso la problemática.