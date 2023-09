El religioso sostuvo que se pide por la situación del país, por enfermedades y situaciones complicadas, "también está la situación política, social y económica, no nos podemos abstraer en Salta y en Argentina y en todo el mundo en realidad, pero la fe nos ayuda a vivir estos días y sacar lo positivo incluso de las cosas complicadas. Cada uno trae en esta peregrinación este venir a rezar por situaciones complicadas, en lo personal, familiar, la salud y todo lo ponemos a los pies del Señor y de la Virgen".

El padre destacó la emoción de los peregrinos en cada Milagro. "Para mí siempre la emoción de los peregrinos que cada año va creciendo y supera lo que uno diría hasta la organización misma. desde la Iglesia, son grupos que nacieron a la sombra de la Iglesia sin lugar a dudas. San Antonio de los Cobres fue de las primeras y sigue siendo así, pero muchas son amigos de la gente que quiere compartir la experiencia de caminar. Ayer escuchaba algunos grupos con seis siete grados bajo cero en el amanecer y 40 grados de calor en el día, esa amplitud térmica no sé si habrá otros lugares u otras peregrinaciones que lo tengan a lo largo y ancho del mundo es único".

"Vemos con cuánta fe con cuántas fortaleza lo viven y que sea como una parábola, compartir, caminar con los demás salir a recibir, ofrecer, a veces la gente que no tiene pone algo a disposición de los demás, ojalá eso lo pudiéramos y realmente vivir a lo largo de todo el año y el peregrino cuando uno se acerca a preguntarle por qué lo hace o cómo lo cómo, cómo lo vive dice que es una experiencia que no se puede decir con palabras hay que vivirla, no? Y es como un retiro espiritual caminante tal cual", dijo.

El padre Óssola también se refirió a las críticas al Papa Francisco de parte de candidatos a la presidencia, "el Papa es como profeta de la dignidad humana para nosotros y entonces en este tiempo de violencia, de exclusión de agresión, nos está expresando cuál es la actitud correcta de hacer el bien y seguir adelante más allá de los obstáculos, los ataques. Qué triste, qué triste que los argentinos, no sepamos valorar nuestras diferencias".

Óssola recordó que monseñor Cargnello también fue criticado por los medios. "Fue duramente tratado por muchos medios de comunicación, sobre todo de Buenos Aires cuando le dijo al entonces presidente Macri 'llévate el rostro de los pobres', pero lo decía en un contexto donde el minero que viene caminando y que llega a gatas a fin de mes con su sueldo comparten, son hermanos al menos por esos 10 días. Pero sacado de contexto de lo que es el milagro la frase puede sonar puramente política, como un ataque. La idea era llevar estas realidades del milagro, donde somos todos iguales, al contrario, si hay un privilegiado es el más pobre el que viene peor".

El sacerdote sostuvo que el Milagro es de todos los salteños pero los preferidos son los necesitados, "también entiendo cuando la gente critica y cuestiona que las autoridades y los políticos estén cerca de las imágenes, muchos sacerdotes hemos pedido que no sea así, pero bueno, ese es otro tema. Porque de repente los peregrinos quedan ahí un poquito más alejados, pero la expresión es que el milagro es de todos es del pueblo de Salta y si hay preferidos son los más necesitados".

Noticia en desarrollo...