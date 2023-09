Largas colas en Anses: “Pedimos paciencia porque los vamos a atender a todos”

La responsable de las oficinas de Anses de Zabala y Catamarca, María Luz Biurrun, confirmó que serán 300 mil salteños los que accederán a la inscripción.

Atendemos los sábados y vamos a realizar operativos en diferentes barrios para hacer las inscripciones.

“Para descomprimir la situación hace cuatro sábados que estamos atendiendo para aquellas personas que quieran postular para un crédito de Anses”, dijo.

La mayoría de las personas que realizan las filas en Salta busca cumplimentar personalmente el trámite de la obtención de la clave fiscal

“El primer paso es sacar la clave de seguridad social vía online, Si el sistema no se la brinda, deben venir aquí”, dijo la funcionaria.

El beneficio está destinado a personas de 18 y 64 años.

Para acceder al refuerzo, las personas no deberán tener trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares); jubilación o pensión; AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar; planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo); ni prestación por desempleo.

Además, Anses realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes, para evitar que accedan a éste personas que no cumplen con los requisitos.

También será necesario contar con, al menos, dos años de residencia permanente en la Argentina, no contar con cobertura de salud; no tener registrados a su nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas), inmuebles, aeronaves o embarcaciones.

El beneficiario no debe tener consumos o acreditaciones con tarjeta de débito y billeteras virtuales iguales o mayores a $ 90.000 en los meses de junio y julio 2023, o con tarjeta de crédito iguales o mayores a $ 120.000 (sumados entre junio y julio); ni haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos seis meses, o tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

Biurrun aclaró que si las personas tienen hasta 24 años y viven con sus padres y estos tienen trabajo registrado, quedarán fuera del beneficio.

"Les pedimos que tengan paciencia porque los vamos a atender a todos porque no hay plazo para inscripción", dijo por Radio Salta.

Noticia en desarrollo...