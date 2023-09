Bettina Romero entregó microcréditos a más de 50 emprendedores de la ciudad

La intendenta, Bettina Romero, encabezó el acto de entrega de 55 microcréditos a emprendedores de distintos barrios de la ciudad. La ceremonia tuvo lugar en la Escuela de Artes y Oficios de la Municipalidad, ubicada en Independencia 910. En lo que va de este año 2023, se otorgaron 170 microcréditos.

“Es una alegría nuevamente acompañar a los emprendedores de distintos barrios a potenciar su emprendimiento. Este gobierno los acompaña con este programa de microcréditos que pusimos en marcha hace dos años, estamos cumpliendo con nuestra palabra. Este es un gobierno que no sólo simplificó los trámites de habilitaciones, sino que también generó más y mejores capacitaciones en los barrios”, dijo Bettina Romero.

Luego, la Intendenta, agregó: “Además, les abrimos esta oportunidad de anotarse para recibir un microcrédito a tasa cero, que los ayuda a poner su negocio en marcha. Felicidades a los emprendedores, ya son más de 400 las familias beneficiadas, es una política que pusimos en marcha porque creemos en la fuerza emprendedora de Salta”.

Asimismo, destacó: “En un momento tan difícil que estamos viviendo vemos a mujeres y hombres emprendedores que eligieron salir adelante trabajando y que creen en ellos. Este programa tiene como base eso, creer en la fuerza de cada salteño. Demostramos que es posible un gobierno municipal que además de las obras y servicios, se ocupa del desarrollo económico de la ciudad».

Carmen Paniagua, beneficiaria del programa de microcréditos, expresó: “Agradezco el apoyo de este gran programa, esto nos sirve para crecer en nuestro negocio. Estoy muy motivada, gracias a esta gestión que realmente se ocupó de las mujeres emprendedoras con capacitación y herramientas concretas”.

Este programa inició en 2019 como una promesa de campaña y fue creciendo con distintas líneas de créditos para apoyar a mujeres y emprendedores locales en su crecimiento y fortalecimiento. Hasta el momento son más de 415 los microcréditos otorgados a emprendedores de la capital.

Por su parte, el diputado electo, Guillermo Duran Cornejo, expresó: “Esta es una iniciativa muy importante de la intendenta, Bettina Romero, por fin existe un apoyo a tasa cero para emprendedores de la ciudad. En este tiempo de crisis contar con un emprendimiento es muy importante. La situación en el país es insostenible por la inflación, por eso esta ayuda es un apoyo central para que puedan avanzar”.

Más facilidades para los emprendedores locales

Asimismo, la Municipalidad puso en marcha el nuevo sistema informático de habilitaciones comerciales automáticas. Con el cual se cierra positivamente el proceso de modernización y desburocratización del trámite para habilitar un comercio en Salta.

Ahora es en su totalidad online y digital, no se necesita de interacción humana, se logra la habilitación en forma instantánea, el certificado se logra con el aporte de los requisitos en forma no presencial, haciendo que los comercios que quieran desarrollar sus actividades dentro de las normas, encuentren un municipio que les tienda puentes, les quite burocracia y los ayude a estar en regla.

“Hace unos días pusimos en marcha en la ciudad las habilitaciones automáticas. Con esto dejamos atrás la burocracia y los trámites de años. Estamos orgullosos porque nos llaman de otros municipios, para preguntarnos por este moderno sistema. Esta es una gestión que ayuda a los trabajadores con simplificaciones y facilidades”, dijo al respecto Bettina Romero.

Cabe recordar, que este sistema automatiza el proceso de habilitación para comercios de hasta 300 m2, con actividades de bajo impacto ambiental y del régimen simplificado.

También, estuvo presente el diputado provincial Omar Exeni y funcionarios del ejecutivo municipal.