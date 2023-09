Iniciarán las obras eléctricas de alta tensión entre San Agustín-Campo Quijano-Salta Oeste

El gobernador Gustavo Sáenz y la secretaria de Energía de la Nación Flavia Royón firmaron el contrato de inicio de obra para la Ampliación Línea de Alta Tensión (LAT) 132 kV entre San Agustín y Campo Quijano y nuevas Estaciones Transformadoras (EETT) Campo Quijano y Salta Oeste. Asimismo, se formalizó el contrato para el seguimiento e inspección de estas obras.

Entre ambos contratos, la Nación tiene un presupuesto oficial de casi 11.000 millones de pesos.

Durante el acto, el Gobernador evaluó: “Hoy es un día de gran importancia para nuestra provincia; hemos sido testigos de la firma de contratos de obras que marcarán un antes y un después en el suministro de energía eléctrica en Salta. Es un paso gigante en nuestra infraestructura eléctrica”.

El mandatario consideró que “estamos construyendo un futuro mejor para todos, y estas obras son el camino para hacer de nuestra provincia un lugar aún más próspero u sostenible para las generaciones futuras”.

Especial reconocimiento tuvo para el ministro de Economía Sergio Massa y para la Secretaria de Energía, “con quienes compartimos esta visión federalista de hacer realidad sueños y esperanzas con obras que dignifican y dan igualdad de oportunidades”.

Asimismo, Sáenz afirmó: “Exigiremos al próximo presidente, independiente de quién sea, que cumpla con la reparación histórica que el Norte profundo se merece”.

La Secretaria de Energía explicó que uno de los objetivos más destacados de la licitación consiste en reemplazar el sistema de abastecimiento en 66 kV, limitado en su actual configuración y estado para atender la demanda con una calidad adecuada, por un sistema en anillo en 132 kV, con un aumento de la capacidad prestacional de transmisión en 120 MVA.

“Esta es la primera gran obra que avanza en el Plan Federal III”, indicó Royón y reseñó que en un año de gestión “entre las obras reactivadas, licitadas y las que dejaremos son financiamiento se incorporarán casi 5.000 Km de líneas de alta tensión al sistema de transporte eléctrico, luego de años de desinversión en este sector”.

Al reafirmar su visión federal, la funcionaria explicó que se terminó de licitar energías renovables “en la que salimos a buscar 600 megas y recibimos propuestas de inversión por más de dos mil megas”. En este punto, Royón informó al Gobernador que hay tres proyectos que serán adjudicados en Salta.

Participaron también la secretaria de Minería y Energía de Salta, Romina Sassarini; el subsecretario de Energía Eléctrica de Nación, Santiago Yanotti; el presidente de Consejo Federal de la Energía Eléctrica, Miguel Ángel Cortez; el presidente del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, Alcides Kozicki; intendentes, legisladores, ministros y secretarios del Ejecutivo, autoridades de Edesa, representantes de empresas adjudicatarias, entre otros.

La obra

Se enmarca en el Plan Federal de Transporte Eléctrico con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

El presupuesto oficial es de más de $10 mil millones y 24 meses de ejecución.

Se construirán aproximadamente 58 km de Línea de Alta Tensión (LAT) de 132 kV entre la ET San Agustín, la ET Campo Quijano, la nueva ET Salta Oeste y la interconexión de ésta con la LAT 132 kV existente que interconecta las ET Salta Norte y ET Salta Sur.

Se ampliará la Estación Transformadora San Agustín, para equiparla con el campo de salida de LAT 132 kV a Campo Quijano.

Se ampliará la Estación Transformadora Campo Quijano, con nueva playa de 132 kV, dos transformadores de 132/66/13,2 kV de 30 MVA, edificio de operación, Kiosko y todos los sistemas relacionados.

Se construirá la Estación Transformadora Salta Oeste de 132/33/13,2 kV provista con transformador de potencia de 60 MVA, playa de 132 kV, edificio, kiosko y todos los sistemas relacionados.

Se realizará cambio de hilo de guardia de la línea actual entre Salta Norte y Salta Sur, removiendo el hilo de guardia de acero actual e instalando hilo de guardia OPGW de 24 fibras ópticas. Los multiplexores en los extremos la ET Salta Sur y ET Salta Norte, serán provisto por el Contratista a la Transportista que tiene a cargo la Concesión de la línea y será dicha Transportista quién los instale y los ponga en operación con las Estaciones que se vinculan.

En tanto para la el seguimiento y control de las obras, el presupuesto oficial es de $317.802.159.