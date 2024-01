Violencia en Ecuador: el presidente Daniel Noboa pide ayuda militar externa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló este viernes que su país necesita personal y ayuda militar extranjera para combatir la violencia y la inseguridad que vino padeciendo en los últimos años y que recrudeció en los últimos días, mientras hubo otra treintena de detenciones, fueron liberadas cinco personas que permanecían retenidas por los presos y los países vecinos redoblaron sus controles fronterizos.

En la serie de respaldos internacionales y de bloques regionales, Noboa recibió el apoyo del Consejo Permanente de la OEA, pero también la advertencia de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en reclamo de que las detenciones se atengan a los "principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación".

Cooperación de Estados Unidos

Al anuncio de Estados Unidos de que enviará funcionarios para explorar nuevas formas de cooperación con Quito, Noboa sumó el reconocimiento de que el país requiere del exterior más que expresiones de apoyo.

"Hemos aceptado el apoyo de Argentina y de Estados Unidos. No es momento de ego o vanidad, de decir 'no, vamos a proteger nuestra soberanía, no vengan militares'. Necesitamos apoyo militar en fuerza de personas, soldados, asistencia en inteligencia, artillería y equipamiento", admitió en una entrevista.

Washington adelantó que viajarán a Quito la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson y el subsecretario de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson y otros funcionarios.

Noboa declaró el martes el estado de "conflicto armado interno" en Ecuador y dispuso la categoría de "terroristas" para 22 bandas criminales que actúan en el país básicamente como organizaciones narcos.

Desde entonces, la militarización de las ciudades y los continuos operativos llevaron a centenares de detenciones en Guayaquil, Esmeraldas y Manabí.