Milei: “Si la Ley Ómnibus no se aprueba, vamos a tener que hacer un ajuste mayor”

El presidente, Javier Milei, volvió a reclamarle a la oposición que respalde la Ley Ómnibus en el Congreso, al advertir que si el megaproyecto de reformas económicas no avanza van a tener que impulsar “un ajuste mayor”. Además acusó al ex titular del Palacio de Hacienda y ex rival en las elecciones, Sergio Massa, por la crisis económica: “Estamos pagando los desastres del plan platita”.

Milei consideró que si el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica que envió al Congreso y la Ley Ómnibus “estuvieran puestos en marcha la Argentina subiría 90 puestos en el ranking de libertad económica, el país estaría en condiciones de entrar en un sendero para que en un lapso de tiempo razonable se parezca a países, como por ejemplo, Francia y Alemania, eso para ver el tamaño de la reforma”.

En declaraciones a Radio Mitre, el Presidente advirtió: “Si nos encontramos en un contexto más adverso, porque tiene que caer más la actividad, porque baja menos la tasa de interés, o si tuviéramos menor acceso al mercado de capitales, eso haría que la economía tuviera menos recursos, y por ende, porque no se negocia el déficit cero, el ajuste que habría que hacer sería mayor”.

Milei hizo una fuerte defensa del DNU de desregulación económica y de la Ley Ómnibus: “Es la primera vez que un DNU devuelve libertades individuales, hace que las estructuras del mercado sean más competitivas y termina con los negocios turbios de la política, y con la Ley Ómnibus se hizo mucho más que en muchísimos años de lo que lleva esta democracia, todo en favor de las ideas de la libertad y el bienestar individual”.

Las frases más destacadas de Javier Milei

“Estamos satisfechos con los logros alcanzados este mes, recibimos el país al borde del estallido, íbamos a terminar mes en torno al 45% de inflación, es un logro enorme que se haya cerrado diciembre con 25%, gracias a un plan hiperortodoxo, en el plano macroeconómico se logró poner freno a la dinámica explosiva”.

“Seguiremos padeciendo alta inflación durante unos meses, pero si nos mantenemos en esta senda lograremos abatirla”.

“En el Congreso o se ponen los pantalones largo para que los argentinos estén mejor o el mercado nos pasa la factura, la responsabilidad allí es para hacer las cosas bien o dedicarse a hacer ‘fulbito’ para la tribuna mientras que le arruinan la vida a los argentinos como han hecho durante los últimos 40 años”.

“Estamos pagando las consecuencias del plan platita, es más, la política monetaria tiene un rezago que oscila entre 18 y 24 meses, nosotros estamos pagando los desaguisados de Massa, de todos los desastres que hicieron, en especial lo que fue el último tramo de Massa, como ministro de Economía, tratando de volcar recursos artificiales para ganar una elección”.

“Que los gobernadores emitan cuasimonedas si quieren, en ese sentido, el propio mercado va a determinar qué valor les asigna a sus respectivos gobernadores cuando quieran aceptar o no los billetes que ellos emiten”.

“Eventualmente, aquellos que reciban los pagos en las cuasimonedas de gobernadores irresponsables claramente van a ver una pérdida de sus ingresos. Es decir, lo que no les saca vía ajuste presupuestario se los va a sacar vía inflación en la cuasimoneda. Entonces la gente se va a dar cuenta cómo están siendo estafados por los distintos gobernadores que, potencialmente, vayan a aplicar ese tipo de medidas”.

“Si verdaderamente los progresistas, los socialistas, fueran tan progresistas y estuvieran tan preocupados por la gente... La política más progresista de todos es eliminar la inflación, ahora sucede que acá nosotros tenemos acá izquierdosos que lo único que quieren es generar inflación, quieren Banco Central para generar inflación”.

“Yo fui por la solución de shock, cuando Mauricio Macri fue por el gradualismo, yo fui al hueso con la herencia, con un programa de ajuste de shock, en un mes mandé dos reformas, el DNU y la ley de Bases, que solamente es un cuarto de las reformas que tenemos planeadas”.

“La Argentina tiene cerca del 50% de pobres, 10% de indigentes, por lo tanto si nosotros no cambiamos, el destino es convertirnos en la villa miseria más grande del mundo, lo primero que hay que tener en cuenta es que si no se hace un cambio, claramente estamos condenados a la miseria. Ese es el primer punto”.

“Corregir todos estos desequilibrios no es gratis, implica sincerar, es decir, el día que a vos te cortas la tarjeta de crédito y dejaste de rolear y tenés que pagar, y claro, tu consumo ese día va a caer, pero vos estás saneando tus finanzas personales porque si no lo haces, te abras y te liquidan la casa, entonces lo tenés que poner en caja porque si no el resultado va a ser mucho peor”.

Fuente Todo Noticias