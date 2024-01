Presentaron un proyecto de ley para incluir la vacuna contra el dengue en el calendario

En medio de la preocupación por el ascenso de casos de dengue en el país durante las primeras semanas del 2024, el bloque de Diputados del PRO presentó un proyecto de ley con el objetivo de que el Ministerio de Salud de la Nación garantice que los centros médicos públicos, obras sociales y prepagas distribuyan de manera gratuita y obligatoria el esquema completo de vacunación para las personas que ya hubieran contraído la enfermedad. “No es una vacuna accesible y todos los que tuvimos dengue tenemos que dárnosla”, argumentaron.

La diputada Sabrina Ajmechet impulsó la iniciativa denominada “Integración al calendario nacional de vacunación de la vacuna contra el virus del dengue”, luego de haber sumado el apoyo del presidente del PRO en la Cámara Baja, Cristian Ritondo, María Sotolano, Sofía Brambilla, Martín Ardohain, Silvana Giudici, Ana Clara Romero, Aníbal Tortoriello, Diego Santilli, Gabriel Chumpitaz, Alejandro Finocchiaro, Gabriela Besana, Sergio Capozzi, Verónica Razzini, Fernando Iglesias, María Eugenia Vidal y Héctor Antonio Stefani.

Por medio de su cuenta personal en la red social X, la representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sustentó su propuesta al recordar su experiencia personal sobre cuando fue diagnosticada. “Tuve dengue hace casi 10 años, cuando no se sabía en CABA de qué se trataba ni cómo hacer el seguimiento. Nunca me sentí tan mal en mi vida”, aseguró, para después remarcar que los médicos le advirtieron: “Tratá de no contagiarte de nuevo porque el dengue hemorrágico del segundo contagio es mucho más grave”.

En este sentido, Ajmechet enfatizó en el poco conocimiento que se tenía del virus transmitido a través de la picadura del mosquito Aedes Aegypty, ya que afirmó que el único consejo que pudieron darle los especialistas que la trataron fue que utilizara repelente contra insectos. “Hoy por fin me pude dar la vacuna. No es una vacuna accesible y todos los que tuvimos dengue tenemos que dárnosla”, expresó al hacer referencia al inoculante desarrollado por el laboratorio japonés Takeda y que se trata de la única opción que fue aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) hasta el momento.

El esquema de vacunación contra el dengue consiste en la aplicación de dos dosis de 0,5 ml cada una, las cuales deben ser inyectadas con un intervalo de tres meses. La inoculación abarca un amplio espectro de la población, debido a que es apta para aplicarse en ciudadanos mayores de 4 años.

Los resultados del estudio realizado por Takeda comprobaron que es capaz de reducir en un 80% los síntomas febriles y en un 90% los riesgos de hospitalización. Asimismo, enfatizaron que la respuesta entre los menores de hasta 4,5 años fue favorable, debido a que después de finalizar la vacunación la tasa de internaciones disminuyó en un 84% y los síntomas de los casos positivos se recortaron en un 61%.

“Los expertos ven a la vacuna como una nueva herramienta que contribuye de manera importante a las demás medidas de prevención ya existentes”, fundamentó la diputada Sofía Brambilla, tras destacar que el proyecto de ley tiene como bases “garantizar el derecho a la vida y el derecho a gozar de buena salud”.

Según el primer Boletín Epidemiológico Nacional del año, en las últimas semanas se confirmaron un total de 17.540 casos positivos. No obstante, advirtieron que el 57% de ellos, es decir, unos 10.056 se detectaron entre mediados de diciembre de 2023 y principios de enero de 2024. En respuesta a los resultados de las estadísticas, las autoridades apuntaron que la cifra final obtenida dio un resultado “por encima de lo esperado”.

Hasta el momento, la región del país que enfrentaría una situación más delicada corresponde a las provincias del Noreste Argentino (NEA), puesto que entre Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones acumularon un total de 16.852 de infectados. El 16.808 de los diagnósticos fueron de origen autóctono, 44 de ellos fueron calificados como importados.

A pesar de que el ente sanitario mencionó que los tres serotipos que se encuentran en circulación en el país son DEN-1, DEN-2 y DEN-3, en el NEA solamente se detectaron casos compatibles con DEN-1 y DEN-2. En cuanto al grupo de edad que resultó más afectado a nivel nacional, apuntaron que entre los 15 y 34 años se evidenció la mayor cantidad de casos positivos, mientras que entre los 30 y 39 años hubo mayor cantidad de muertes.

En este contexto, algunas provincias hacen lo propio con la vacunación. Por ejemplo, los senadores correntinos de Unión por la Patria (UxP) solicitaron al Gobierno de Corrientes que se decrete la Emergencia Sanitaria, se promueva la vacunación gratuita y la entrega de repelentes en la provincia luego de que se registraran 10 muertes y 201 casos positivos, según precisó El Litoral. Incluso, remarcaron que hay “100 casos positivos por día y que no dan abasto con las pruebas serológicas en laboratorios, ante casos sintomáticos”.

De acuerdo con la información proporcionada por Télam, la iniciativa fue presentada por José Aragón, Martín Barrionuevo y Celeste Ascúa, con la finalidad de aumentar el presupuesto destinado a la compra de reactivos para test, más personal de salud, entrega de repelentes y un plan de vacunación gratuito. A su vez, ratificaron la necesidad de extender “un plan de concientización a través de campañas de difusión y el control de precios de medicamentos y repelentes para evitar prácticas especulativas”.

En paralelo, el Gobierno de Misiones se convirtió en el primero en garantizar la vacunación gratuita en contra del dengue para los habitantes de entre 20 y 40 años, a excepción de las personas gestantes, en período de lactancia y pacientes oncológicos o con inmunodeficiencias. La campaña de inoculación comenzó el pasado 17 de enero en algunos municipios de la provincia, aunque se espera que las dosis comiencen a ser distribuidas en el resto de la provincia con el paso de los días.

Al respecto, el ministro de Salud misionero, Héctor González, argumentó la implementación de la política pública al informar que en las últimas semanas hubo un brote de contagios en el distrito, el cual dejó un saldo de 41 internados y 4 víctimas fatales. “La inmunización es una herramienta más para cuidarte a vos y a todos los misioneros, pero tenemos que seguir trabajando juntos para erradicar al mosquito transmisor de nuestras casas”, remarcó al reiterar el pedido de eliminar los cacharros que pudieran acumular agua.

Para poder acceder a las dosis, el titular del organismo explicó que deberán ingresar a la aplicación Alegramed, sacar un turno para una consulta médica y solicitar una orden de aplicación de la vacuna. Acto seguido, el sistema le informará sobre la fecha, horario y centro de vacunación correspondiente al que deberá asistir para iniciar con el esquema de inmunización.